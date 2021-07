Na poslední chvíli na samém konci volebního období schválili poslanci novelu energetického zákona. Ta má zejména za cíl zamezit nekalým praktikám podomních či telefonických zprostředkovatelů „výhodnější“ energie, kteří se ve skutečnosti snaží vytáhnout z důvěřivých lidí peníze. „Zatočíme s energošmejdy,“ nechali se před dvěma týdny slyšet někteří poslanci při schvalování zákona, čímž zároveň odhalili přezdívku, která se pro pochybné prodejce energií vžila. Dohled nad nimi od příštího roku přebírá Energetický regulační úřad. Členka rady úřadu Markéta Zemanová říká, že zákon sám o sobě důvěřivé seniory před nekalými praktikami neochrání. A že bude trvat měsíce či roky, než z trhu začnou první energošmejdi mizet.

HN: Novela přináší tři základní věci: povinné registrace prodejců, hájení zájmů klienta a konec neomezených plných mocí na základě jednoho podpisu či slova v telefonu. Jsou to změny, které pomohou ukončit nekalé praktiky?

V novele je nejvíce skloňovaný boj proti takzvaným energošmejdům, zprostředkovatelům. Začala bych ale jinými věcmi, protože schválený zákon obsahuje také celou řadu změn, které se týkají i dodavatelů nebo obchodníků s energiemi. Jsou to jednak pravidla, která usnadňují ukončování smluv, odstoupení od smlouvy a výpovědi. Například je tu nové pravidlo, že smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nejvýše na tři roky. Pak je z ní smlouva na dobu neurčitou a lze ji kdykoliv vypovědět. Nyní jsme měli smlouvy na pět i deset let a bylo možné se z nich vyvázat jen za cenu pokuty. Plné moci mají nově platnost omezenou na jeden rok.

Nová je i možnost ukončit smlouvu, když se stěhujete. To je dneska také často problém a jde to jen za cenu pokuty. Smlouva bude muset být písemná, to doposud nebylo, takže skončí telefonní prodeje, kdy někdo vyslovil pouhé „ano“ a měl smlouvu uzavřenou. Jsou to věci, které jsou také důležité, ale v souvislosti s novelou se na ně trochu zapomíná. Je to celý balík změn, který se nám podařilo dostat do zákona.

