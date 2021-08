Dušan Šenkypl, člen elitního klubu nejbohatších Čechů a Češek, má rád sport. A když se loni na jaře při prvním lockdownu zavřely posilovny i bazény a život se stáhl do bytů, začal jezdit na domácím chytrém cyklotrenažéru. A protože je fanda do technologií, stáhl si aplikaci Rouvy, jež simuluje výšlapy na slavných závodech a kterou třeba deník Financial Times zařadil mezi nejlepší sportovní pomocníky. „Až když jsem s ní ujel stovky kilometrů ve virtuálním prostředí Alp a Itálie, zjistil jsem, že to jsou Češi,“ říká spolumajitel investiční skupiny Pale Fire Capital.

Dnes, zhruba po roce od jeho „objevu“, se příběh uzavírá. Šenkypl se svými obchodními partnery Janem Bartou a Davidem Holým kupují jihočeskou firmu VirtualTraining, která za Rouvy stojí.

Tvůrci aplikace a donedávna i majiteli jsou dva vimperští rodáci, bratři Petr a Jiří Samkové, oba vášniví a dříve i závodní cyklisté. Výrazně na sebe upozornili loni na jaře, když se svým týmem umožnili konání legendárního závodu Tour de Suisse. Ten se kvůli pandemii nemohl uskutečnit v normálních podmínkách. Rouvy ale propojilo profesionální sportovce a s nimi i amatéry z jejich obýváků a slavný závod se tak mohl jet, jen s jiným názvem Digital Swiss 5.

Samkovi za to získali prestižní ocenění Digital Communication Awards. „Od počátku jsme motivováni myšlenkou reálného cyklistického zážitku přímo doma,“ vysvětluje spoluzakladatel a šéf firmy Petr Samek. A dodává, že Rouvy není jen pro cyklisty, ale také pro běžce nebo pro triatlonisty. Ostatně aplikace je oficiálním partnerem triatlonového seriálu Ironman.

A jak to tedy funguje? Aplikace na chytrém trenažéru, který je propojený s tabletem nebo televizí, simuluje reálný terén, a to včetně zátěže při stoupání. Nejde tak úplně o virtuální realitu, protože trasy jsou skutečně natočené na kamery a pak digitálně zpracované. To však není to, co Rouvy odlišuje.

Samkovi mají před konkurenty náskok hlavně díky trojrozměrnému modelování, takže mohou do předtočené tratě a jejího okolí plasticky umisťovat třeba reklamní billboardy partnerů závodů. „A to je něco, co organizátory moc zajímá,“ vysvětlil HN před časem Jiří Samek. 3D prostředí se navíc dá dobře využít i pro větší interakci mezi závodníky. Ta u Rouvy funguje jak při profesionálních závodech, tak když se na závodění prostřednictvím aplikace domluví jen pár kamarádů, kteří se „projedou“ z domova.

Společnost vznikla vlastně celkem komicky. Mladší z bratrů Jiří v zimě trénoval na trenažéru doma, ale nebavilo ho šlapat do zdi. Tak vzal kameru, objel oblíbené trasy, nahrál je do počítače, naprogramoval si k nim pár věcí a pak si je při projížďkách ve sklepě promítal. Staršího Petra, který v roce 2003 studoval ČVUT, to zaujalo jako podnikatelský nápad. Slušný byznys se z toho ale stal až mnohem později a pořádný boom jejich aplikace (podobně jako některé konkurenční služby včetně světové jedničky Zwift) zažila při pandemii.

Loni uživatelé Rouvy, kterých bylo kolem půl milionu a jsou především ze Severní Ameriky a západní Evropy, ujeli na trenažérech přes 50 milionů kilometrů, cíl pro letošek je 150 milionů kilometrů. A takový by měl – aspoň podle staršího vyjádření bratrů Samkových pro HN – být i cíl, co se tržeb v roce 2021 týče. Loňský obrat se pohyboval kolem 75 milionů korun, společnost je navíc dlouhodobě zisková a bez dluhů. Obchodní model je postavený na předplatném. Rouvy nabízí osekanou verzi zdarma nebo plnohodnotný přístup za poplatek. „Máme několik typů předplatného, v průměru to vyjde na 10 dolarů měsíčně,“ říká Jiří Samek, který ve firmě působí jako technologický šéf.

Pale Fire Capital, do jehož portfolia patří projekty jako Aukro, Favi či Semantic Visions, má hodně ambiciózní plány. Jeho partneři, kteří vydělali miliardy na prodeji portálu ePojištění.cz, chtějí zvednout hodnotu skupiny během několika let z nynějších tří až čtyř miliard korun na 25 miliard. A o firmách, v nichž mají podíl, přemýšlí většinou v mezinárodním kontextu, takže Rouvy, které už dnes působí globálně, k nim dobře zapadá. Aplikace chce mít během pěti let přes dva miliony platících klientů a vyšoupnout Zwift z pozice světové jedničky. Její tvůrci už kvůli tomu přidávají další exkluzivní spolupráce, například se španělskou La Vueltou.

Nejde o první vstup Barty a spol. do sportovního světa. Nedávno investovali také do start-upu Sportlito, který spojuje sociální sítě a sportovní zpravodajství. Barta se Šenkyplem pak začínají být hodně aktivní také ve veřejném a neziskovém sektoru.