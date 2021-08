Po několika desetiletích jsme se konečně dočkali a můžeme začít jásat. Takže třikrát hurá, známe vnitřní stavbu Marsu! Jestli si teď myslíte, že autorovi těchto řádek v parném létě přeskočilo, dejte mu šanci vás přesvědčit, že tomu tak (úplně) není a že ta radost je oprávněná. To, že víme, jak to uvnitř rudé planety vypadá, bude mít totiž dopad přesahující hranice Marsu.

Na chvilku si představte, že před sebou máte dvě různě velká vejce a máte úkol zjistit, co v sobě skrývají. Dokud můžete obě vejce rozbít a podívat se pod ochranný obal skořápky, najít odpověď je snadné. Co když ale nebudete moci jedno vejce rozklepnout? Anebo hůř, co když ho nebudete moc vzít ani do ruky, abyste ho zvážili a zatřásli s ním? Budete se tak muset spoléhat ve své odpovědi jen na to, co se dozvíte studiem toho jednoho vejce, na které si sáhnout můžete. Budete tak vědět, že ve vámi drženém vejci je vyjma skořápky i bílek a žloutek, a to v určitém poměru, ale bude to stačit? Můžete s klidným svědomím prohlásit, že druhé, pětkrát větší vejce vypadá uvnitř stejně? Co když tam ale místo žloutku je třeba už zárodek pštrosa? Anebo hůř, co když to druhé vejce je jen keramická napodobenina? Jestli vám přijde, že zodpovědět na základě výzkumu jednoho vajíčka takové otázky moc dobře nejde, pak vítejte ve světě planetární geologie. Tedy vědního oboru zkoumajícího jiná tělesa ve Sluneční soustavě.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »