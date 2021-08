Roky se připravovali na olympijské hry, nakonec šest sportovců muselo do izolace kvůli nákaze covidem v leteckém speciálu, když cestovali do dějiště her. Vzhledem k tomu, že let organizoval Český olympijský výbor (ČOV), a jak se ukázalo, na palubě zřejmě nebyly dodrženy hygienické předpisy, šéf České unie sportu Miroslav Jansta vyzval na začátku týdne výbor k odškodnění a veřejné omluvě sportovcům. Udělat by to podle něj měl předseda ČOV Jiří Kejval. Jenže ten vzkázal, že omluva nikomu nic nevrátí. A pokud někomu dá ČOV peníze jako odškodnění, musí to být podle Kejvala na nějakém právním podkladu. Jestli takový bude, zatím neví. O odškodnění se nicméně už přihlásila agentura Sportfin zastupující vyřazené beachvolejbalisty a ve středu také Český volejbalový svaz. „Vedení výboru nese za celou situaci odpovědnost. A já doteď od nich neviděl žádnou pokoru vůči těm sportovcům,“ řekl v rozhovoru pro HN Miroslav Jansta.



HN: Co by měl podle vás ČOV udělat a jak by měl případně spočítat odškodnění?

Samozřejmě že to, co se stalo, se už nedá odčinit, protože u některých sportovců byla zmařená celoživotní práce. A vina je jednoznačně v tom, že někdo něco porušil na cestě na olympiádu. Mě rozčílilo nedělní vyjádření Jirky Kejvala, kdy zase nemluvil o tom hlavním, o sportovcích, ale o sobě. Že když sledoval beachvolejbal, tak jak neúčast některých našich sportovců těžce nesl. Ale jak to asi nesli sportovci, kteří nejen na beachvolejbalu vinou ČOV nebyli? Na jeho místě bych okamžitě hledal možnost jim pomoci a samozřejmě bych se omluvil.

HN: Co ale znamená konkrétně hmotné a další odškodnění, po kterém voláte?

Něco stála příprava sportovce i jejich svaz. ČOV je spolek, který má své zdroje příjmů a své sponzory. Samozřejmě to nikdy nejde nahradit všechno, ale měl by říct – část nákladů a újmy nahradíme finančně, část poskytnutím třeba PR, pak dáme třeba nějaká nepeněžní plnění pro svazy. A v neposlední řadě, jakési minimum je veřejná omluva za to, že sportovci nemohli prezentovat své výsledky přípravy. Pokud jde o svazy, jsou ve složitější situaci, protože při výpočtu peněz, které mají dostat, se bere v úvahu olympijská účast a olympijská umístění. To by vedení ČOV mělo vzít v potaz, aby dotyčný svaz kvůli tomuto koeficientu nedostal méně peněz. Týká se to nejvíc svazů volejbalu, cyklistiky a stolního tenisu. Myslím, že to není tak složité, dá se to rychle vyřešit.

