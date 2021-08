Ani přes podrobné instrukce a řadu povinných testů se nepodařilo zabránit tomu, že se část české olympijské výpravy během letu do Tokia nakazila koronavirem. Nyní po několikadenním šetření zástupci pražské hygieny uvedli, jak k tomu mohlo dojít. Většina z šestice nakažených olympioniků seděla během letu do Japonska v zadní části vládního speciálu, jeden z cestujících byl navíc před odletem v kontaktu s trojicí blízkých, u kterých testy potvrdily onemocnění covid-19. Zda je to takzvaný pacient nula, tedy původce nákazy, se však zatím nepotvrdilo.

Pro připomenutí, po příletu do Japonska před více než týdnem vyšly pozitivně testy na covid u stolního tenisty Pavla Širučka, silničního cyklisty Michala Schlegela a plážových volejbalistů Ondřeje Perušiče a Markéty Nausch Slukové. Kromě samotných sportovců je pozitivní také trenér volejbalistek Simon Nausch a lékař Vlastimil Voráček.

Všichni společně letěli do Tokia vládním speciálem, na jehož palubě bylo 42 cestujících. Před nástupem do letadla přitom všem vyšly testy na covid negativně. A to dokonce opakovaně, což nyní potvrdila i pražská hygiena, která byla šetřením „covidového“ letu pověřena ministerstvem zdravotnictví. „Všichni olympionici se museli povinně dvakrát podrobit vyšetření PCR testem, a to 96 a 24 hodin před odletem, přičemž všechna vyšetření byla negativní,“ uvedla ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová.

Definitivní odpověď na otázku, jak se virus na palubu letadla vůbec dostal, tak stále chybí. Podle Jágrové dosavadní zjištění ukázala, že jeden z nakažených účastníků letu se 15. července, tedy den před odletem do Japonska, potkal s několika známými. U třech z nich bylo později prokázáno onemocnění covid-19. První příznaky mezi těmito známými se však objevily až 16. července, tedy v den odletu celé výpravy. „Nelze vyloučit, že tato osoba mohla být zdrojem nákazy pro ostatní,“ poznamenala Jágrová. Potvrdit to však zatím není možné, neboť hygienici dosud nemají potřebné vzorky.

O něco jasněji může být alespoň v tom, jak se nákaza v letadle mohla šířit. Z šetření vyplynulo, že během třináctihodinového letu bylo čtyřikrát podáváno občerstvení, během něhož si pochopitelně sportovci i další členové týmu sundali povinné respirátory. Nikdo z přítomných navíc neměl povinnost zůstávat po celou dobu na svém místě a personál letadla nijak chování cestujících nekorigoval. I tak se ale podle hygieniků většina nákaz potvrdila mezi cestujícími, kteří seděli v zadní části vládního speciálu.

Jágrová však zároveň dodala, že téměř 80 procent sportovců na palubě letadla bylo již naočkováno. Olympijský výbor zároveň, alespoň formálně, sportovce na cestu připravil pomocí manuálu. „Na 70 stranách textu instruuje sportovce, jakým způsobem se mají připravit na cestu, jaká omezení je v Tokiu čekají, a popisuje způsoby ochrany před případnou nákazou,“ poznamenává Jágrová.

Kromě hygieniků rozjelo vlastní šetření i vedení Českého olympijského výboru. Na konci minulého týdne přinesl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru (ČOV), vlastní závěry. „Nedošlo sice k žádnému systémovému pochybení ani zásadnímu personálnímu selhání, ale porušení některých pravidel mohlo přispět ke sportovním tragédiím, takže z toho musíme vyvodit důsledky. Posoudí je výkonný výbor ČOV při zářijovém zasedání,“ dodal.

Proti těmto závěrům se však už vymezil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. „Největší skandál olympiády, zmařené několikaleté úsilí medailových nadějí. ČOV sám přiznal, že nezajistil dodržení hygienických opatření. Po týdnu ‚vyšetřování‘ ČOV: za nic nemůžeme, nikdo od nás nechyboval, nic se nestalo, vše v pořádku. Ach jo…“ napsal na Twitter Neusser.