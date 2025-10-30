Jak to tedy je? Platí OSVČ za stejnou práci čtyřikrát nižší daně než zaměstnanci? Neplatí. A zde by mohl text v podstatě skončit. Ale vzhledem k tomu, že studie PAQ Research veřejnosti servírovala opačnou odpověď, je namístě polemiku zrekapitulovat. „Stejná práce, až čtyřikrát nižší daň.“ Přesně takový titulek nás vyburcoval k tomu, abychom hojně citovanou studii zhodnotili optikovou daňových poradců.
Věříme, že diskuse je vždy žádoucí a bude-li jejím výsledkem (byť jen snaha o) efektivnější nastavení daňového systému, již za to patří PAQ Research dík. S jejich závěry a metodologií ale jednoduše nesouhlasíme. Proč?
Co se dočtete dál
- Jak PAQ Research došel k závěru o čtyřnásobném rozdílu ve zdanění?
- Jaká je role paušálních výdajů versus paušální daně v konstrukci odvodů OSVČ?
- Jak by snížení paušálních výdajů ovlivnilo odvody OSVČ a minimální pojistné?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.