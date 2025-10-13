Představte si dva konzultanty s podobnou prací, ale jeden odvádí poloviční daně. To je realita daňového zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ oproti zaměstnancům, jak ukazujeme v našem nedávném výzkumu. Veškeré daně a pojistné OSVČ v poměru ke skutečnému zisku, tedy k tržbám očištěným o náklady, mohou být v některých případech i čtyřikrát nižší než u srovnatelných zaměstnanců. Tato evropsky unikátní nerovnost ve zdanění je způsobena štědrým systémem zdanění OSVČ – paušální daní a zejména paušálními výdaji.
Nerovnost ve zdanění platí hlavně pro OSVČ v tzv. kancelářských profesích – administrativě, poradenství či IT. V těchto oborech tvoří typické (mediánové) reálné náklady pouze 16 % tržeb, jak ukazuje naše šetření mezi OSVČ. Přesto si tito podnikatelé mohou odečíst 60 % paušálních výdajů. Například člověk s tržbami jeden milion má skutečný zisk 840 tisíc, ale daňový základ je pouze 400 tisíc. Státu tak tato OSVČ odvede jen 16 % ze svého zisku. Zaměstnanec se stejným nákladem práce přitom společně se zaměstnavatelem odvede na daních a pojistném 41 %.
Co se dočtete dál
- Jak by snížení paušálu na 30 % ovlivnilo daňové příjmy státu.
- Které konkrétní kancelářské profese nejvíce těží z 60% paušálu.
- Jaká pravidla by zabránila přesunu práce do švarcsystému.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.