Tradice, které se nemůžeme zbavit už třetí desetiletí. Stačí jakýkoliv výjezd do zahraničí, abychom si potvrdili, co vše je v Česku dražší. Jistě, záleží na aktuálním kurzu koruny. Dlouhodobě to byla elektronika, ve srovnání s mnoha podstatně bohatšími státy západní Evropy je to dodnes například oblečení, obuv či vybavení domácnosti. Cena telekomunikačních služeb je pak v Česku statisticky srovnatelná s Německem, kde je ovšem výrazně vyšší průměrný příjem.

Poslední covidový rok pak přinesl citelné zdražení návštěvy tuzemských restaurací. Když český turista odloží domácí řízek a dovezenou plechovku piva, může se mu lehce stát, že nejen na levném východě, ale i v tradičních dovolenkových destinacích, jako jsou Řecko, Itálie či Španělsko, pořídí v restauraci levněji nejen jídlo, ale i pití včetně alkoholických nápojů. Podobnou cenu navíc doprovází radikálně vyšší kvalita potravin.

Obdobný pocit turista získá při srovnávání úrovně podle HDP na hlavu. Ač je na tom v tomto ukazateli Česko lépe než třeba Portugalsko či Polsko a ne o moc hůř než Španělsko, úroveň tuzemské silniční sítě odpovídá stavu v Bejrútu po posledním výbuchu. Člověk po zkušenosti s jízdou na hlavní dopravní tepně v ČR prostě nedokáže uvěřit tomu, že i mezi dvěma relativně malými městy může nejen vést čtyřproudá silnice, ale navíc existovat bez jediné uzavírky.

Česko se postupem času stalo ostrůvkem uprostřed Evropy, kde je množství zboží i služeb drahé nejen absolutně, ale i ve srovnání s průměrným příjmem, navíc kvalitativně často nesrovnatelné. Bohužel data o vývoji inflace zveřejňovaná každý měsíc nenaznačují, že by se měl tento stav změnit k lepšímu. Kvalitu statistici naštěstí – pro náš dobrý pocit – měřit neumí.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »