Češi mají zájem o zdravý životní styl. Rostoucí trend bioproduktů nezastavila ani pandemie, ba právě naopak. V biokvalitě je k sehnání už téměř vše jako v nabídce konvenčních potravin. Kvalitní produkty dopřáváme především dětem.

„Trh jednoznačně roste, ukazují na to všechny statistiky,“ potvrzuje manažerka Pro-Bio − Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková. Mohla ho podle ní akcelerovat i pandemie koronaviru. „Lidé začali více přemýšlet, co dávají do svého těla, a uvědomili si, že kvalitní strava je základ dobré imunity a kvalitního života,“ hodnotí Urbánková.

Jen v roce 2019 utratili domácí spotřebitelé za potraviny pocházející z ekologického zemědělství přes 5,26 miliardy korun. „V porovnání s předchozím rokem je to nárůst o 19 procent,“ uvádí ministerská zpráva o stavu trhu.

Při nákupu biopotravin přitom musí počítat s tím, že sáhnou o něco hlouběji do kapsy. U řady komodit se jejich ceny ve srovnání s konvenčními potravinami liší až o 30 procent. „Pokud ale lidé vyjedou na farmu nebo do sadu a kupují přímo od ekologického producenta, cena je příznivější,“ zmiňuje Urbánková. Cenu podle ní často ovlivňuje vyšší podíl lidské práce a s ní spojené náklad na mzdy a další výdaje.

Nejoblíbenější jsou banány

Zatímco v minulosti museli zákazníci za bioprodukty na specializovaná místa, nyní je najdou pohodlně v super- a hypermarketech. Tam také míří největší počet z nich. Patří mezi ně třeba Albert, který ve velkých prodejnách nabízí výběr až šesti set produktů s označením bio, jak uvádí ředitel komunikace Jiří Mareček. Pomáhá jim k tomu i jejich privátní značka Nature’s Promise. Zákazníky láká na dostupné ceny, u některých produktů dokonce nižší než v případě konvenčních potravin. „Mezi nejoblíbenější patří banány, bílý jogurt a plnotučné čerstvé mléko,“ přibližuje Gabriela Adámková, manažerka vlastních značek v Albertu.

„Žebříček nejoblíbenějších biopotravin vedou rýžové oplatky, veganské pomazánky či sójový nápoj,“ vyjmenovává tiskový mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. V on-line supermarketu Rohlík si zase pochvalují prodeje biohovězího masa, na důležitosti u nich získávají kategorie uzenin, mléčných výrobků nebo pečiva, sděluje šéfka nákupu Mirka Vopatová. Podle zprávy ministerstva zemědělství tvoří ovoce a zelenina jednu z nejžádanějších kategorií biopotravin v tuzemsku.

Z farmy přímo na stůl

Na pěstování ovoce a výrobky z něj se v tuzemsku zaměřují například Ekosady Komňa z Moravského Slovácka. „Bio trnková povidla a sušené trnky, ty jsou u nás nejžádanější,“ uvádí majitel sadů David Ryšavý.

V roce 2019 rostl k radosti ministerstva odbyt bioproduktů v gastronomických zařízeních včetně školních jídelen. Pozitivní tendenci však ovlivnila pandemie, jež na dlouhé měsíce provozy uzavřela. Dotkla se i ekologické Farmy Rudimov, jež na loukách v podhůří Bílých Karpat chová ovce a skot. Než se objevil vir, odbyt masa jim z 80 procent zajišťovaly luxusní restaurace. Pak ale téměř ze dne na den přišli o většinu svých zákazníků.

„To nás přimělo se více zaměřit na prodej farmářským obchodům a koncovým zákazníkům,“ prozrazuje majitel firmy Jan Žák novou strategii. A co zákazníky zajímá? „Preferují lokálnost, zajímají se, jak bylo zvíře chováno a v jakých podmínkách. Trendem jsou produkty co nejsnazší k přípravě, tedy v kuchyňské úpravě,“ uvádí farmář Žák. Patří mezi ně třeba steaky nebo mleté hovězí na burgery.

A zmiňme ještě jeden efekt pandemie. Rodiče museli zůstat se svými dětmi doma a nezbylo jim nic jiného než se o jejich stravování postarat. Začali se tak nad jídelníčkem svých potomků více zamýšlet a zvyšovat jeho kvalitu. Právě ženy-matky patří dle obchodníků mezi nejčastější zákazníky vyhledávající ekologické produkty a zdravou výživu.

Všímají si toho také v biopekárně Zemanka, jež se zaměřuje na výrobu sladkých biosušenek a slaných biokrekrů. Dětskému pečivu věnují celou jednu řadu, jsou mezi ním především sušenky ze špaldové mouky s přírodními sladidly. „Obraty dětské řady kontinuálně rostou,“ říká majitel Jan Zeman.

Podobně je na tom i segment potravin primárně určených pro speciální výživu − veganskou, bezlaktózovou či bezlepkovou. „Zvyšující se zájem táhnou lidé, kteří sice nemají speciální dietu, ale nakupují tyto produkty buď z etických důvodů, nebo kvůli péči o své zdraví,“ myslí si Zeman. U něj v pekárně seženou třeba slané bezlepkové tyčinky či veganské sušenky. Se speciálními produkty má zkušenost i Lidl, pozitivní ohlasy sklízí především s rostlinnou alternativou mletého masa. Do nákupního košíku přihazují zákazníci i vegetariánské nugetky a miniřízečky. Jako sladkou tečku si pak mohou dát veganskou zmrzlinu.

Biozmrzlina je příjemnou novinkou i pro Kateřinu Urbánkovou ze svazu Pro-Bio. O jakých dalších novotách na trhu ví? „Třeba o biokaprech. Bio bude nově maso z farmových chovů jelenovitých. Chystá se i nový tuzemský výrobce přírodních přesnídávek a dětského jídla.“

Bio do každé koupelny

Pro potraviny s nálepkou bio chodí lidé i do sítě dm-drogerie markt, která je prodává i pod privátní značkou dmBio. Ekologické a šetrné výrobky se u nich najdou též v regálech s drogistickým zbožím a kosmetikou. „V současnosti nabízíme více než 150 produktů osmnácti různých značek, které jsou rostlinného původu, neobsahují složky vyrobené z ropy, mají minimální vliv na vodní organismy, jsou biologicky rozložitelné a netestované na zvířatech,“ informuje manažer komunikace dm Jiří Peroutka.

Vyplatila se jim sázka na bezobalovou ekodrogerii od značky Yellow & Blue. Tu si zákazníci stočí sami z plnicí stanice do znovupoužitelných nádob. Odnést si takto můžou například ekogel na nádobí nebo univerzální čistič do domácnosti. Od počátku roku proteklo plnicími stanicemi už víc než sedm tisíc litrů. „Dlouhodobě nejprodávanějším produktem je prací gel z mýdlových ořechů s vůní levandule,“ zmiňuje Peroutka.

Zájem o ekologickou drogerii, osobní hygienu a přírodní kosmetiku potvrzují i ve specializovaném e-shopu Econea. Poptávka naopak podle nich klesla o zero waste (bezodpadové) produkty. „U nich jsme vrchol zaznamenali někdy před dvěma lety a od té doby tato kategorie ustavičně klesá. Trh je jimi hodně přeplněný,“ myslí si zakladatel Econey Pavel Milan Černý.

Čím více se zákazníci začínají orientovat ve složení, tím více se odvracejí od pseudopřírodních produktů, všímají si zase v prodejně Biooo. „Jdeme jim naproti uveřejňováním přesného složení a klasifikací bezpečnosti látek pro jejich zdraví,“ přibližuje Tomáš Drahorád z marketingu Biooo. Prim v jejich prodejích hraje pleťová a dekorativní kosmetika, zvýšenou poptávku evidují po přírodních produktech na barvení vlasů.

Obsah nákupního košíku na dlouho ovlivnila pandemie. „Kromě dezinfekce, kterou všichni zařadili mezi produkt denní spotřeby, se zvýšil prodej produktů na péči o ruce a tělo, aromaterapie a doplňků stravy. Naopak poklesl prodej dekorativní kosmetiky, zejména rtěnek,“ vyjmenovává Drahorád.

Džungle certifikátů

Jak kvalitní přírodní drogerii poznat? Jedním z vodítek jsou ekoznámky a certifikáty, mezi nejznámější patří například EcoCert, CPK nebo BDIH. Není však nastavený jednotný standard a orientace v nich je pro neznalého zákazníka složitá. Nepřítomnost certifikátu navíc nemusí přímo naznačovat, že je daný produkt nekvalitní či neekologický. „Získání certifikátu může být náročné časově i finančně, a tak ne všechny značky, které na něj mají nárok, ho drží,“ vysvětluje Černý z Econey.

Jak si tedy poradit? „Základní rada zní: zvolte si prodejce, který je ve výběru sortimentu opravdu důsledný a nekompromisní. Pokud mu věříte, nakupujte u něj,“ doporučuje Černý. „U nás platí, že zákazníkům nabízíme jedině to, co bychom si i sami koupili,“ avizuje Drahorád z Biooo.

Certifikace v oblasti ekologických potravin je přece jen o něco snazší, nenechte se ale zmást nápisy typu „přímo od farmáře“ nebo obrázky krajiny. „Jednou z možností je vyhledat logo EU pro ekologickou produkci v podobě listu tvořeného hvězdami po vzoru vlajky Evropské unie. Jedná se o povinné nadnárodní značení pro biopotraviny splňující požadavky EU,“ radí Tomáš Myler z Lidlu.

Dalším velmi rozšířeným a spolehlivým označením je národní logo, tzv. biozebra, bílozelené půlkulaté logo s nápisem Bio. Pokud si stále nejste jistí, pomoci může ověření v Registru ekologických zemědělců. Ministerstvo zemědělství v něm eviduje každého ekologického producenta či obchodníka, který má právo uvádět biopotraviny na náš trh.