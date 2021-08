Pokud čtete internetovou verzi tohoto komentáře, velmi pravděpodobně k vám data, z nichž se text složí, putovala po infrastruktuře vlastněné skupinou PPF. Pustíte si televizi, kterou sleduje největší počet vašich spoluobčanů? Přispíváte k reklamním příjmům firmy patřící PPF. Chcete vidět atraktivní fotbalové utkání? Asi víte, komu patří stanice, která tato práva získala. Usednete do nového vlaku Českých drah? I ten může být z továrny vlastněné stejnou skupinou. Nakoupit můžete v univerzálním e-shopu spoluvlastněném PPF, přičemž skoro milion Čechů v takovém případě zaplatí z účtu v bance patřící… komu jinému než PPF. Skupina přitom dělá, co může, aby ovládla jinou velkou banku a svůj podíl na trhu tak skokově zvýšila.

Důvod zajímat se o to, co se provádí a plánuje v centrále zvané PPF Gate, tak Češi bezesporu mají. Investoři držící akcie firem, do nichž PPF vstoupila a většinou je plánuje plně ovládnout, jsou ještě více ve střehu. Velmi důležité jsou i zahraniční aktivity PPF. Vždyť skupina si pro svůj byznys na Východě už tradičně „nárokuje“ pomoc českých politiků, včetně hlavy státu, a také ji dostává.

Navíc jsou stále cítit dopady covidové pandemie, kterou byznys PPF pocítil tak silně, že ohlásila první celoroční ztrátu v historii. Právě vydaná výroční zpráva skupiny za rok 2020 by tak měla být mimořádně výživné čtení.

