Aktuální rozhodnutí Městského soudu v Praze v případu, zda jsou peníze z Airbnb příjmem z pronájmu, či podnikáním, půjde nejspíš k Nevyššímu správnímu soudu. Experti na daně a daňové poradenství však podobný verdikt dlouho očekávali. Soud totiž rozhodl, že krátkodobý pronájem z této platformy spadá pod ubytovací služby a měl by se danit jako podnikatelská činnost. To má vliv na platby zdravotního a sociálního pojištění a může změnit i platby DPH.„Ti, kterých se to týká, by měli udělat vše, co dělají například majitelé penzionů,“ říká daňový poradce a vedoucí sekce správy daní Komory daňových poradců ČR Tomáš Hajdušek.

Finanční správa uvedla, že rozhodnutí potvrzuje její závěr z roku 2017. Naopak ministerstvo financí zatím případ komentovat nechce s tím, že jde o stále aktivní kauzu.

HN: Na koho rozhodnutí, pokud se bude aplikovat plošně na všechny poskytovatele krátkodobých pronájmů skrze Airbnb či Booking.com, dopadne nejvíc? Mluvilo se zejména o těch, kteří pronajímají více bytových jednotek.

S tím souhlasím. Zároveň je ale těch znaků, podle kterých se rozeznává prostý pronájem od ubytovací služby, více. Vždy záleží na konkrétních skutkových okolnostech daného případu a tom, jak se mozaika zjištěných okolností poskládá. Ale jinak je to úplně jednoduché – jedno z kritérií je, že někdo svou nemovitost opakovaně pronajímá více lidem. Neexistuje však hranice, abychom řekli, že jeden nebo dva byty jsou v pořádku a tři už je moc. Důležitým znakem je, když jde o více bytů. To, že jde o krátkodobý pronájem, který se podobá pobytu v hotelu, kdy někdo přijede jenom na víkend a hned odjíždí, to je další znak. Další věcí je, když má obvykle ten člověk ustlanou postel, odchází a nestará se o nic. Všechny tyto znaky, které se podobají hotelovému režimu, napovídají, že se jedná o ubytování.

HN: Když ale budeme mluvit o finanční stránce, koho se změna z pronájmu na podnikání v kategorii ubytovacích služeb dotkne nejvíce?

Tam už by se dalo mluvit o těch, kteří mají nemovitostí více a jejich příjmy ročně přesáhnou jeden milion korun.

