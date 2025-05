Pro svoji první velkou mezinárodní cestu si americký prezident Trump zvolil návštěvu Blízkého východu. Navštíví Saúdskou Arábii, Spojené arabské emiráty a Katar. Není náhoda, že jeho cílem jsou nejbohatší země regionu. Trump se totiž netají tím, že to hlavní, o co se zajímá, jsou peníze. A těch mají tyto země dost. I proto se na Trumpa těší a už nějakou dobu připravují projekty, které přinesou miliardové investice do americké ekonomiky a nákupy, převážně amerických zbraní.

Trump je pro arabské země Perského zálivu skvělým partnerem – prezident nejmocnější země světa, který nezatěžuje bilaterální vztahy otázkami, jako jsou lidská práva, zato je nepokrytě fascinován bohatstvím. Zpráva, že americký prezident je připraven přijmout od Kataru luxusní letadlo v hodnotě 400 milionů dolarů, které bude po dobu mandátu používat jako Air Force One a poté si ho nechá pro soukromé účely, by ještě donedávna zněla jako z jiného světa. Donald Trump to ale vidí jinak. Na tiskovce v Bílém domě se hájil tím, že Katar nabízí letadlo jako dar a on by byl hloupý, kdyby ho nepřijal.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak Saúdská Arábie usiluje o bezpečnostní pakt?

Jaký vliv má Trumpova politika na vztahy s Íránem?

Jaký mírový plán pro Gazu se Trump chystá představit?