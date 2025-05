Vůbec není jisté, zda a kdo přijede 15. května do Istanbulu, aby jednal o míru na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nicméně svým prohlášením, že tam bude čekat na ruského kolegu Vladimira Putina, snaží za podpory evropských spojenců vmanévrovat kremelského vládce do nevýhodné situace. Nevýhodná má být především z pohledu jednoho muže, amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenskyj a Putin totiž v těchto dnech svádějí zásadní souboj o místo v Trumpově hlavě, aby amerického prezidenta přesvědčili, že to je právě ten druhý, kdo může za to, že se nedaří domluvit na míru.

Až do historické vatikánské schůzky na pohřbu papeže Františka to byl Putin, kdo tento souboj v Trumpově hlavě vyhrával. Teď se zdá, že v této náročné mentálně-propagandistické přetlačované začíná získávat převahu Volodymyr Zelenskyj. Nově se navíc může opřít o evropskou koalici ochotných osvěženou příchodem nového německého kancléře Friedricha Merze.

