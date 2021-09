Státní zástupce Jaroslav Šaroch dal policii čas do poloviny září na to, aby doplnila vyšetřování v kauze padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v úterý uvedl, že důvodem jsou nové informace, které se objevily poté, co policie na konci května ukončila vyšetřování. V případu je stíhán premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová), oba vinu odmítají. Policie je viní z poškození finančních zájmů EU a dotačního podvodu.

Vyšetřování má být doplněno zejména o výslechy svědků, a to do 17. září. „Není vyloučeno, že se nepodaří policii v dané lhůtě vše zajistit nebo že se ukáže potřeba zadat například na základě nově získaných informací nějaký posudek. Pak by se lhůta musela prodloužit,“ řekl HN mluvčí Cimbala.

Policie po doplnění vyšetřování navíc musí dát možnost advokátům obviněných seznámit se buď znovu s celým spisem o 34 tisících stran, anebo pokud se tak dohodnou, tak jen s novou částí. „Poté si věc znovu nastuduje státní zástupce, který musí nové důkazy zhodnotit v celém kontextu,“ vysvětlil postup mluvčí. Kdy tedy lze reálně čekat rozhodnutí, zda Babiš a jeho bývalá spolupracovnice budou obžalováni, či ne, a zda padne ještě před parlamentními volbami na začátku října, není jasné.

Novou lhůtu zatím žalobce Šaroch poté, co případ vrátil k došetření, nemá stanovenou ani od dohledu, který nad kauzou vykonává pražské vrchní státní zastupitelství. „Nejprve se musíme seznámit s důvody, proč tak státní zástupce učinil, poté budeme případně reagovat včetně lhůty,“ sdělila HN šéfka úřadu Lenka Bradáčová s tím, že dohled je až „následná kontrola“.

Co konkrétně má policie prověřit v kauze, která se táhne již šest let, sdělil Cimbala jen obecně. „Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnocoval veškerá nová zjištění, která vyplývala jak z podání obhajoby, tak z informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích. Dospěl k závěru, že některé informace mohou být pro další postup ve věci relevantní a je namístě se jimi blíže zabývat,“ uvedl.

Nové informace už v červenci přinesl server Seznam Zprávy. Jeden z bývalých manažerů Čapího hnízda novinářům řekl, že ve své původní výpovědi na policii ohledně vlastnictví farmy neřekl plnou pravdu. Například že klíčové věci kolem farmy se podle něj řešily přímo s Andrejem Babišem.

To by popíralo Babišovu verzi, že farma byla soukromým podnikem jeho dětí a širší rodiny, který byl nezávislý na Agrofertu – a mohl tak čerpat dotaci pro malé a střední firmy. Byl by to zároveň i silný důkaz pro policii, jež Babiše viní z toho, že prodej farmy rodinným příslušníkům byl fiktivní a areál jako podnik ve skutečnosti propojený s tehdejším Babišovým kolosem Agrofert neměl na dotaci z daného programu nárok.

Svědek z bývalého vedení farmy Seznam Zprávám také popsal, že ho advokáti Andreje Babiše a Agrofertu připravovali na výslechy a ovlivňovali jej, co má říkat. Jejich klíčová rada podle něj byla, aby si toho hlavně moc nepamatoval. Za „správně provedené“ výslechy pak dostal i zaplaceno.

Policie by také mohla vyslechnout Babišova syna, který žil ve Švýcarsku, v létě se ale vrátil do Česka.

Obhájce Jany Nagyové obviněné v kauze Čapí hnízdo Josef Bartončík HN řekl, že se o rozhodnutí státního zástupce vrátit případ k došetření dozvídá z médií. „Je to komické, ale už je to v této kauze takový folklor,“ uvedl Bartončík.

Již dříve požádal žalobce o zastavení stíhání ve věci, protože podle nich se trestný čin nestal. Na dotaz, zda také žádal vyšetření nových informací v případu, Bartončík odpověděl „ne“. Advokát Andreje Babiše Michael Bartončík nebral HN telefon a na SMS nereagoval.