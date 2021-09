Když se politik dopustí výroku tak cynického, že se z toho normálnímu člověku až stahuje žaludek, může to mít dvě vysvětlení. Buď jednoduše podlehl své přirozenosti, ujel a odkopal se, nebo je za tím nějaký promyšlený plán. Premiér Andrej Babiš ráno zvesela tweetoval: „První výročí od mého prohlášení v srpnu 2020, že V4 je best in covid v Evropě. Po roce to zase platí. Držme si palce, aby to V4 a hlavně nám vydrželo!“ Takže co se za tímhle cynismem skrývá? Je to úlet, nebo za ním lze spatřit něco hlubšího?

V první řadě nutno říci, že výrok je skutečně hanebný. Babišova vláda dostala kombinací neschopnosti, chaotismu a vypočítavosti naši zemi do situace, kdy je počet obětí koronaviru v poměru k počtu obyvatel třetí nejvyšší na světě. Zemřelo přes 30 tisíc Češek a Čechů. Tisíce z nich úplně zbytečně. Jejich smrt Babiš výrokem, že „jsme zase best“ úplně vygumoval. Empatie nula, lidské ohledy taktéž, pieta v záporných hodnotách. Premiér pár měsíců po katastrofě klidně hlásí, že před rokem bylo díky jeho vládě skvěle a dnes už zas pohoda. Technicky vzato je to sice pravda, ale zhruba stejně jako to, že i rozbité hodiny ukazují dvakrát za den správný čas. Cyničtější výrok jsme od jakéhokoliv českého premiéra asi nikdy neslyšeli.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 50 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »