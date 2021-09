Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

internet věcí, tedy miliardy nejrůznějších zařízení, senzorů, spínačů, kamer a bůhvíčeho všeho připojených do internetu, chrlí denně obrovské množství dat, s jejichž zpracováním a ukládáním si firmy mnohdy nevědí rady, ale také představuje významné bezpečnostní riziko. Do sítě jsou připojena často velmi levná zařízení, s jejichž zabezpečením si v mnoha případech nikdo hlavu nelámal, nebo alespoň ne příliš. Pokud k takovým zařízením při jejich nasazení správci nepřistupují s nejvyšší obezřetností, mohou se stát snadným vstupem do firemní či domácí sítě. Jaké zásady dodržovat při výběru a nasazení IoT zařízení, poradí odborníci v úvodním článku Lukáše Kříže.

Trendy v oblasti ukládání a zálohování dat představí v rozhovoru Martin Štětka, regionální manažer zodpovědný za obchodní aktivity společnosti Veeam Software ve střední a východní Evropě. Také v souvislosti s IoT a jeho integrací do firemních sítí zmiňuje potřebu správné strategie ukládání a zálohování dat, která by i z důvodu snadné škálovatelnosti měla zahrnovat veřejné cloudy. S enormním nárůstem datových toků ze zařízení internetu věcí mohou ale pomoci i technologie, jako je Edge Computing.

Ten posouvá výpočty a ukládání dat k okrajům sítě, blíže ke zdroji dat a místu jejich využití ve fyzickém světě. To snižuje nároky na přenos dat do datových center a zrychluje jejich zpracování, ale kromě vyšších nákladů přináší i některá rizika.

O aktuálních hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti a způsobech, jak jim čelit, se pak více dozvíte v článku Radka Kubeše. Největším rizikem v této oblasti zůstává pro firmy i nadále ransomware.

Inspirativní čtení!

