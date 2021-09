Ulice sice nejsou plné demonstrantů, přesto roste tlak na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Je si tím jistá představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská, podle níž se může režim zhroutit. Napomoci tomu mohou další sankce vůči Bělorusku. O nich se bavila v pondělí s českým ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD), s nímž se setkala v Litvě, kam ji Lukašenkův režim vyhnal.

Cichanouská si dává záležet, aby nenaznačila slabost či pochybnosti. Povzdechne si jen při dotazech na trest pro zástupce běloruské opozice. Jen několik hodin před setkáním s českým politikem totiž soud v Minsku odsoudil flétnistku Maryju Kalesnikavovou, která se s Cichanouskou stala loni vůdčí tváří běloruské opozice. Nyní jde do vězení na 11 let. O rok méně dostal běloruský právník a člen opozice Maksim Znak. Podle soudu se provinili spiknutím s cílem převzít moc.

HN: Jak rozsudek vnímáte?

Běloruský režim využívá Maryju a Maksima, aby se mohl veřejně pomstít. Tenhle takzvaný soud jsme pozorně sledovali, a jaký bude výsledek, jsme věděli s předstihem. Takže nás to nepřekvapilo. Teď ale samozřejmě musíme dělat všechno pro to, aby těch 11 a 10 let zůstalo jen Lukašenkovým způsobem, jak otrávit lidi. Aby se to neproměnilo ve skutečné roky života našich kolegů.

HN: Co pro to můžete udělat? Budete žádat další sankce proti Lukašenkovi a jeho podporovatelům?

Žádáme, aby vzniklo více bodů, kudy lze na režim tlačit. A omezující opatření jsou samozřejmě jedním z nich. Evropská unie už mluví o pátém balíku sankcí. Měly by mířit na osoby, které jsou spojeny například se soudy či s rozhodováním případů, nebo na ty, které mají co do činění s mučením v Bělorusku. Myslíme si, že tohle bude další krok Evropské unie. Také bychom chtěli, aby Spojené státy, Kanada, Velká Británie a Ukrajina v téhle otázce postupovaly společně.

