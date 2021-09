Problémy s chrupem jsou u psů běžnější, než by se mohlo zdát. Na rozdíl od lidí však největší lapálie nezpůsobují kazy, ale zubní plak. Zanedbané zuby nejenže vedou k zápachu z tlamy, zvíře krvácí, zuby ho bolí, může však také dojít ke ztrátě zubů, zánětům a rozšíření infekce do celého těla s vážnými následky. Péči o psí zuby proto není radno podceňovat.

Dentální prevence může mít mnoho podob, každý pes má svoje preference a specifika a svému majiteli „dovolí“ něco jiného. Podle zvěrolékařů je s dentální prevencí nejlepší začít hned od štěněte a podobně jako u malého dítěte ho nejprve zvykat na to, že se se zuby něco dělá. V oblasti psí dentální hygieny je nejúčinnější čištění zubů, ale přestože to veterináři majitelům důrazně doporučují, jen malá část z nich si tuto radu opravdu bere k srdci.

Trpělivost a pochvala

„K nácviku čistění zubů je potřeba nejdříve vašeho čtyřnohého přítele správně připravit. Už v raném štěněcím věku ho navykejte na budoucí čištění tím, že se budete dotýkat jeho zubů, pysků a prohlížet mu dutinu ústní,“ radí na svém webu například brněnská veterinární lékařka Markéta Švarcová.

Jak poznám, že zuby mého psa vyžadují zvýšenou pozornost Nažloutle nahnědlé usazeniny na zubech

Jasně červené dásně

Krvácení z dásní

Nepřirozená tvorba slin

Změněné, váhavé stravovací chování

Jednostranné žvýkání

Páchnoucí dech

Tření nebo škrábání tlamy

Zvířata je dobré zvykat na otevírání tlamy pokud možno hravou formou a nešetřit pochvalou. Je to vhodná příprava nejen na čištění zubů, ale také na návštěvy u veterináře. Aby si malí pejsci zvykli na čištění zubů, je dobré dásně nejprve masírovat pouze prstem, bez kartáčku.

Pokud je masáž přijata, zkuste zubní kartáček. Na trhu jsou k prvnímu čištění k dispozici prstové zubní kartáčky, které mohou být vhodným přechodem ke speciálnímu psímu zubnímu kartáčku. Ten má rozdělené štětiny a zuby čistí zároveň z přední i zadní strany. Svoji službu však udělá i měkký dětský kartáček. Začíná se s předními zuby, kartáčkem se provádějí jemné krátké pohyby − na kartáček není dobré tlačit. Zpočátku stačí vyčistit jeden dva zuby a postupně jejich počet zvyšovat. Je přirozené, když se pes pokouší kartáček kousat, ale je nutné mu v tom zabránit, stačí přitlačit líce k dásni − nebolí to a kousání kartáčku to účinně zabrání.

Důležité je, aby nácvik návyku probíhal denně, jemně a se spoustou chvály, aby se pes péče o zuby nebál. A nevzdávat to. Chovatelé potvrzují, že většina psů si na čištění časem zvykne.

Pomáhají v tom i psí zubní pasty, které čištění zubů zpříjemňují. Neobsahují fluor a na trhu jsou i ty s nejrůznějšími masovými příchutěmi. Lidské pasty pro psy naopak v žádném případě vhodné nejsou. Doporučovaný interval pro čištění zubů je pak jednou denně, nejlépe po večerním krmení.

Výrobci vycházejí vstříc i většímu pohodlí při dentální hygieně psů (a koček), a tak je možné pořídit také speciální, dvouhlavý sonický kartáček. Prodává se v různých velikostech podle velikosti zvířete a většinou se vyznačuje velmi tichým chodem, proto ho zvířata dobře přijímají. Navíc masíruje dásně a účinně tak předchází paradentóze.

Kdy pomůže odborník?

Netřeba dodávat, že s čištěním začínáme pouze v případě, že jsou zuby zcela zdravé. Pro ty, kdo chtějí začít s domácí dentální hygienou u dospělého psa, je proto nejlepší nejprve navštívit veterináře. V případě, že se zubní kámen už vytvořil, čištění zubů kartáčkem nepomůže. Veterinář zuby prohlédne a pro odstranění zubního kamene doporučí přístrojovou dentální hygienu ve své ordinaci. Ta se provádí v celkové anestezii psa se zajištěním dýchací cesty pomocí intubace a napojením na monitor životních funkcí. Veterinář nejprve zhodnotí stav dutiny ústní a pak pomocí ultrazvuku odstraní zubní kámen nejen z viditelných částí zubu, ale také z prostor zasahujících pod dásně. Pomocí speciální lešticí pasty pak vyleští sklovinu, aby se v rýhách po zubním kameni plak co nejméně usazoval. Celý proces trvá přibližně hodinu a zhruba 24 hodin poté je třeba dodržovat speciální klidový režim a krmit psa měkkou stravou. Zuby mohou být po takové generální očistě pár dní citlivé, ale v každém případě je to dobrý start pro zahájení domácí péče o chrup.

Jak na to, když pes nespolupracuje?

Pokud chcete začít čistit zuby již dospělému psovi, vsaďte na pozvolný a trpělivý postup a vydatnou dávku pochvaly i při sebemenším úspěchu. Je ale třeba se připravit i na to, že u některých dospělých jedinců se to nemusí podařit vůbec.

Pokud pes čištění zubů vůbec netoleruje, neměl by to být důvod k tomu, spustit péči o chrup zvířete zcela ze zřetele. Je dobré si přitom uvědomit, že i obyčejné žvýkání je zároveň přirozená prevence usazování zubního plaku − napomáhá jeho stírání a také tvorbě slin. Navíc žvýkání pejsky uklidňuje, uspokojuje jejich žvýkací reflex a působí proti stresu. Na to vsázejí výrobci žvýkacích pamlsků. Většinou mají speciální tvar a obsahují látky, které plak aktivně rozpouští. Ovšem aby taková dobrůtka byla účinná, musí vydržet alespoň 20 minut, než ji pes rozkouše. Má to ale jeden háček, svoji preventivní funkci žvýkací pamlsky plní jen u zvířat bez vad skusu a bez vypadaných zubů. Pro ty ostatní stojí za to vyzkoušet například krmné granule pro prevenci usazování zubního plaku a kamene. Mohou být nasazeny jako jakási dentální dieta, či dokonce využívány jako dlouhodobé krmení. Dalším pomocníkem při péči o zuby může být enzymatická zubní pasta s nejrůznější masovou příchutí, obsahující kromě enzymů, které plak nabourávají, i minerální abrazivní složku. Některým chovatelům se zase osvědčilo pravidelně přidávat do krmení mořskou řasu, která také enzymaticky odbourává plak a tím i snižuje zápach z tlamy. Mimo to jsou na trhu k dispozici nejrůznější ústní vody a gely, ale zkušenosti s nimi nejsou jednoznačné, poměrně často je psi netolerují kvůli jejich specifické chuti.

V každém případě je dobré mít na paměti, že na péči o psí zuby není nikdy pozdě. V těžších případech stojí za zvážení návštěva specialisty − veterinárního stomatologa, který provádí podrobnější vyšetření chrupu, je vybavený i na náročnější a speciální zubní zákroky a odborně poradí s domácí péčí. Pohoda psa je přitom prioritou. Vždyť kdo by chtěl mít doma mrzutého psa s bolavými zuby?

