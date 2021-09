Obrat evropských firem vyrábějících krmiva dosahuje hodnoty necelých 22 miliard eur. Statistiky, které za loňský rok zveřejnila Evropská federace výrobců krmiv pro domácí zvířata, jasně ukazují obrovský potenciál zvířecího byznysu.

Také v Česku se o vstup na zvířecí trh snaží stále více firem. Někdy jen s vidinou zisku, snahou ukrojit si z tohoto velkého koláče, jindy je k tomu dovedou určité okolnosti: ztratí se jim pes a kvůli tomu vymyslí aplikaci. Onemocní jim zvíře a zjistí, že na trhu není krmivo, které by nemocnému domácímu miláčkovi s důvěrou podali. Právě to přivedlo Markétu Táborskou k Hundebaru. Dříve pracovala v marketingu, ale pak se vlivem okolností přehoupla do zvířecího byznysu. Začala vařit jídlo pro psy a poté i pro kočky. V té nejlepší kvalitě a podle receptů veterinářky, aby ho mohla jíst i zvířata se zdravotními problémy. Za čtyři roky, co se v byznysu pohybuje, se jí podařilo dostat svoje „zdravé sklenice“ do velkých i malých obchodů napříč celou republikou. Koupit se dají na Rohlíku, v Alze, v síti drogerií a také u některých veterinářů.

Přesto tato drobná žena, která už několik let tahá těžké krabice a jídlo vaří pro zvířata z masa, které je tak kvalitní, že si na něm častokrát pochutnává její partner v rizotu, říká, že zvířecí byznys není vůbec jednoduchý. Všem, kteří v něm chtějí podnikat, radí, aby si na začátku dobře vyhodnotili, jestli zvládnou tak velké sousto, jako je napojení na velké odběratele. „Firmu to může dostat do obrovského stresu,“ varuje. Výstižné jsou i její příběhy z pandemie. „Nebyly suroviny. Nedalo se sehnat obalové sklo, protože se vozí z Ruska a Ukrajiny, které byly úplně paralyzované. Běhala jsem po republice a sháněla, do čeho jídlo zabalím. Pak nastal výpadek masa a jeho cena vzrostla. Značně podražila také zelenina,“ popisuje situaci, během níž jí ale zároveň stoupala poptávka, protože lidé během pandemie začali více klást důraz na péči o zdraví domácích mazlíčků.

Fotogalerie Fotogalerie Zvířecí start-upy: jen dobrý nápad nestačí

Ortéza pro čivavu i vlkodava

Jednou z hvězd, které v poslední době vyšly, je AnyoneGo. Český start-up, který pomocí 3D tisku vyrábí vozíky a ortézy pro handicapovaná zvířata. „Vozíky tiskneme pro psy a kočky, ale dělali jsme také jeden pro kozu a poptávku jsme měli i na krocana a ortézu pro pštrosa,“ říká Martin Schenk, jeden ze zakladatelů firmy. V AnyoneGo vyráběli i 60centimetrovou ortézu pro vlkodava, ale také ortézu o velikosti palce na ruce, která byla určena pro čivavu.

Někdy ani nábytek pro lidi není tak kvalitně a pečlivě upravený jako naše stromy pro kočky.

Za produkty je vidět mnohaletá práce. „Dnešní podoba vozíku je už čtvrtou verzí, a kdybyste viděla rozdíl mezi první a čtvrtou…! Je to, jako kdybyste porovnávala Trabant s Ferrari,“ usmívá se Schenk. V letošním roce získali za vozík designové ocenění Red Dot Design. „To potvrzuje, že pomůcky pro handicapované mohou být stoprocentně funkční, ale zároveň krásné,“ dodává.

Na začátku jim s vývojem pomáhal pes Luka. „Byla to taková naše Lajka. Na Lukovi jsme zjišťovali, jaké musíme udělat změny. To, že je vše v pohodě, jsme věděli, když se s vozíčkem rozběhl,“ vzpomíná Martin Schenk.

Firma, kde výrobu konzultují s českými fyzioterapeuty, se nyní nachází v bodě zlomu. Začíná totiž směřovat k výrobě vozíků pro lidi, což byl vlastně původní plán, s nimž majitelé společnost zakládali. „Nyní jsme ve fázi modelu. Máme ho vytištěný v měřítku jedna ku jedné. Ověřili jsme si, že designový návrh na počítači se dá uvést do praxe, a nyní budeme model přizpůsobovat reálnému použití,“ poodhaluje budoucnost firmy Schenk.

Do pátrání se zapojuje Fiddo

Psí aplikaci vymyslel David Navrátil poté, co se mu ztratily dvě fenky. „Bylo to neuvěřitelně dlouhých 11 dní hledání,“ vzpomíná podnikatel, který o aplikaci nazvané Fiddo říká, že je to jeho srdeční projekt.

Fiddo je vlastně sociální sítí pro majitele psů − umožňuje jim sdílet fotografie, komentovat fotky ostatních, propojit se s dalšími zvířecími nadšenci, najít ztracené zvíře či se vzdělávat nebo prostřednictvím interaktivní mapy najít například veterináře. Aplikaci má staženou kolem 45 tisíc uživatelů a v současné době pracuje malý tým na vytváření její nové verze. „Asi nejzásadnější budou nové funkcionality Fiddo dating a Fiddo gaming,“ poodhaluje chystané novinky David Navrátil.

Slez už konečně dolů!

WoodKocoura, to je odpočívadlo pro kočky, z něhož budete své mňoukající potěšení jen těžko dostávat. Byznys Ondřeje Janouška, který se rozhodl opustit místo vedoucího jedné prodejny v centru hlavního města, se už sedm let točí kolem výroby designových kočičích stromů, škrabadel a odpočívadel.

Vše dělá ručně, s přesností na milimetr a pouze z přírodních materiálů. „Někdy ani nábytek pro lidi není tak kvalitně upravený,“ usmívá se truhlář z Mýta, který pečlivě obrušuje všechny praskliny, aby si kočky nezadřely třísku. A svou práci částečně přirovnává k sochařině. Realizace jednoho dvoumetrového stromu trvá kolem 50 hodin. „Jen detailní ruční navinování sisalového lana zabere jeden pracovní den a nátěry pak tři dny,“ vysvětluje. „Teď jsme měli možnost těžit i kmeny o váze 300 kil a obvodech kolem 100 centimetrů,“ přibližuje výrobu truhlář.

Pro mlsné jazýčky i opuštěné lásky

Na českém trhu v současnosti existuje ještě celá řada dalších zajímavých projektů, které mají na srdci zvířecí či chovatelovo blaho. Případně obojí.

Animal Cake: Dort pro psa či koně v podobě polotovaru. Michaela Smrčková prodává suché dortové směsi pro zvířata. Do směsi stačí přidat horkou vodu a počkat, až ztuhne a vytvoří dortový korpus. Ten pak stačí jen ozdobit tím, co má zvíře nejraději.

Dogsie: Matyáš Dřevo a Tomáš Pokorný již několik let vsázejí na koncept předplatných balíčků s překvapením. „Je spousta lidí, kteří překvapení mají rádi, ale hodně lidí si kvůli tomu pamlsky Dogsie nekoupí. Z toho důvodu to držíme v tajnosti jen na začátku měsíce, než si ho všichni milovníci překvapení rozbalí,“ vysvětluje Matyáš Dřevo. Balíčky si ročně otevřou tisíce zákaz­níků a část zisku putuje i na dobročinné účely. „Zaslali jsme téměř 400 tisíc korun našim neziskovým partnerům, kteří se starají o nemocné, staré, opuštěné či týrané pejsky,“ potvrzuje zakladatel.

Život se zvířaty Stáhněte si přílohu v PDF

HolidayCat: Kdo potřebuje odjet na služební cestu či dovolenou a hledá chůvu pro svou kočku, měl by znát firmu HolidayCat Nikoly Hrazdirové. Kočky jsou totiž fixované na své místo, a proto se o ně profesionální hlídačky starají u nich doma. Každý den je nakrmí, pohrají si s nimi, vyčistí záchod. Majitelům poté pošlou zprávu a fotografie, aby si mohli užívat dovolenou v klidu a bez obav.

Pejskonožky: Ondřej Richter přišel s nápadem, jak mít svého psa stále u sebe. V tomto případě na ponožkách. Stačí zvíře vyfotit, vybrat design ponožek, nahrát fotku a čekat na doručení zásilky. Z každých prodaných ponožek navíc putuje 25 korun na pomoc psům v nouzi.

Re.Bruns: To jsou designové obojky a vodítka z recyklovaných materiálů. Majitelkou je Victoria Židková, která s výrobou ekologických obojků a vodítek začala jako první v Česku. Nyní začíná Re.Bruns vyrábět i produkty z korku.

Zolly Dog Bakery: Za zvířecí pekárnou plnou zdravých dobrot pro domácí mazlíčky stojí manželé Yveta a David Páleníčkovi. Pamlsky vyrábějí dle vlastních originálních receptů, používají na ně suroviny dle přísných pravidel zdravé výživy a zcela bez konzervantů. Řadu z nich mohou ochutnat i páníčci. Vyzkoušeno na vlastní kůži.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Život se zvířaty.