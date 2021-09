Běloruský prezident Alexandr Lukašenko využívá migraci jako zbraň k vydírání Litvy a zároveň celé Evropské unie. A my ho musíme zastavit. Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) takto zdůvodnil peněžní dar půl milionu eur (13,5 milionu korun), který Česko věnuje na posílení ochrany litevských hranic. Jako vůbec první země tak finančně podpoří vládu této pobaltské republiky, která se od letošního května potýká s přívalem migrantů z Iráku a dalších asijských zemí. Na hranice je vysílá autoritářský režim Běloruska. Některé evropské země včetně Česka už Litvě dříve poskytly materiální pomoc a také pracovníky bezpečnostních složek prostřednictvím pohraniční evropské agentury Frontex.

Kulhánek přijel do litevského Vilniusu na setkání se zástupci tamní vlády v pondělí. Účelem dvoudenní cesty bylo oslavit letošní výročí 100 let od zavedení česko-litevských diplomatických vztahů a zároveň výročí 30 let od jejich obnovení poté, co obě země získaly nezávislost na Sovětském svazu.

Na setkání se svým protějškem Gabrieliusem Landsbergisem a také litevskou ministryní vnitra Agnė Bilotaitėovou podepsal Kulhánek memorandum o poskytnutí financí na zajištění ochrany hranic. „Není to jen o ilegální migraci. Jde o hybridní útok proti Litvě a celé Evropě ze strany běloruského režimu. A podpora Česka znamená důkaz, že Litva není v této situaci osamocená,“ řekla Bilotaitėová na tiskové konferenci. Dodala, že její země peníze použije na výstavbu fyzické bariéry. Peněžní dar schválila česká vláda už koncem srpna.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »