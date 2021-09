Už za šest dní se v Rusku uzavřou volební místnosti a bude rozhodnuto o novém složení Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Skončí třídenní volby, kvůli kterým Kreml poslal do vězení opozičníka Alexeje Navalného a rozehnal jeho organizaci. A také volby, které mají podle politologů zajistit vládnoucímu Jednotnému Rusku ústavní většinu. Ta by v roce 2024 usnadnila případné předání moci od prezidenta Vladimira Putina jeho předem vybranému nástupci. Ačkoliv jsou nynější volby podle pozorovatelů velmi důležité, v Rusku se o nich příliš nemluví. Podle některých komentátorů to je vědomá taktika Kremlu. Tam si spočítali, že čím nižší volební účast bude, s o to větším rozdílem Jednotné Rusko zvítězí.

Náhodný turista, který přijede do Moskvy, si vůbec nemusí všimnout, že od pátku do neděle se v Rusku uskuteční parlamentní volby. Cestou z letiště Šeremetěvo do centra města uvidí jenom tři billboardy s velkým nápisem „19. září volby“ a menším heslem „Volíme spolu“. Jsou to oficiální plakáty ústřední volební komise, které mají přilákat Rusy do volebních místností. Kromě nich zaregistruje ještě plakát Žirinovského liberálních demokratů, který ale také není zrovna vrcholem kreativity. Na bílém pozadí jsou pouze velká modrá písmena LDPR.

Teprve na autobusových zastávkách jsou vylepeny plakáty Jednotného Ruska s logem medvěda v levém dolním rohu. A na samotném plakátu je dlouhý výčet, kolik silnic postavila moskevská radnice a jaké parky byly zrekultivovány. Není divu, starosta Sergej Sobjanin je jedničkou moskevské kandidátky Jednotného Ruska do parlamentních voleb.

