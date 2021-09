Na ostrý provoz se v Rosicích u Brna chystá nedávno dokončená továrna tuzemské společnosti rPET InWaste. Už za tři měsíce začne vyrábět z použitých a rozdrcených PET lahví recyklát potřebný k jejich další výrobě. Jako první v Česku.

Takzvaného rPET materiálu, jenž má tvar malých kuliček, by měl podnik už příští rok vyrobit 14 tisíc tun. Spolumajitel a šéf firmy Jiří Hudeček nyní jedná s výrobci lahví a nápojářskými společnostmi, komu toto množství dodá. Na své straně má i evropskou legislativu – od roku 2025 musí každá lahev obsahovat alespoň 25 procent recyklátu.

HN: Do stavby továrny jste se pustili loni na jaře, což nebyla nejvhodnější doba.

My jsme podepsali smlouvu tři dny po lockdownu a rakouské firmě NGR jsme zaplatili zálohu v řádu desítek milionů korun za linku. Lockdown přitom přišel najednou po dvou letech intenzivní práce, takže jsme se s kolegou bavili, jestli to tedy odpískáme, nebo do toho půjdeme. Zaplaťpánbůh jsme do toho šli. Samozřejmě to bylo naprosto nemístné riziko.

HN: Pokud byste nezaplatili zálohu za linku, uvažovali byste jinak?

Neuvažovali. Na něčem makáte, obětujete tomu dva roky života. Navíc si vezměte situaci, že bychom do toho nešli a vše třeba o rok odložili. Teď bychom dělali tendr na stavební firmu. To je nereálné. Nikdo vám nedá cenu, která platí déle než 24 hodin, vše je podstatně dražší. Navíc bychom vypadli z pořadníku dodavatele linky a ztratili bychom minimálně další dva roky. Takhle jsme nyní těsně před spuštěním. Ale to tehdejší riziko se těžko vysvětluje a nikomu bych ho nepřál. Investujete stovky milionů korun a nevíte nic. Kdo z nás do té doby zažil lockdown?

HN: Jak moc vám tehdejší situace stavbu továrny zkomplikovala? Vzhledem k současné situaci si asi gratulujete, že jste to neodložili.

Přesně tak. Stavěli jsme s firmou, kterou řadu let známe a jednání byla seriózní. Termín dodrželi a vše fungovalo bez ohledu na lockdown. Problémů samozřejmě i kvůli covidu byla miliarda, ale na to špatné zapomenete. Když se na to podívám nyní, tak těch problémů by dnes bylo stokrát víc a stavba by byla minimálně o 20 procent dražší. Teď je ještě hůř, než bylo loni. Dobře už bylo.

HN: Na kolik vás vyšla stavba továrny?

Dá se říct, že stála kolem 360 milionů korun. Je v tom ale také investice do celého areálu, kde počítáme s dalším růstem. Takže v přepočtu na halu je ta investice velká, ale ve chvíli, kdy máte místo jedné linky tři nebo čtyři, tak už to tak dramatické není. Nyní je celý areál připraven na to, že tady během chvíle může být další linka.

