Na českém právním trhu se uskutečnila velká transakce, která se může pohybovat okolo sto milionů korun. Německá poradenská skupina ETL Global vstoupila do české advokátní kanceláře Arrows. „Kupuje v Arrows 51procentní podíl, aby byla zajištěna silná pozice partnera a zároveň byl ponechán prostor pro aktuální i nové společníky,“ komentuje transakci výkonný ředitel Arrows Jáchym Petřík.

S advokátní kanceláří mají Němci velké plány. „Do pěti let chceme vlastním růstem a akvizicemi dosáhnout na obrat ve výši přes jednu miliardu a minimálně zpětinásobit množství poradců,“ popisuje Petřík a dodává: „Je připraven seznam primárních akvizic, na němž je dvacet cílů ve střednědobém horizontu.“ Tržby, které byly loni 86 milionů korun, tak firma hodlá zvětšit jedenáctinásobně. Pokud by se Arrows podařilo ambiciózní plány naplnit, zařadila by se mezi největší kanceláře na českém trhu. Jeden z jejích lídrů trhu Havel & partners loni utržil za své služby přes jednu miliardu korun.

Kolik ETL Global za podíl v Arrows zaplatila, ani jedna ze stran nezveřejnila. „Valuace společnosti by se mohla vyšplhat k osmi až deseti milionům eur, tedy na 200 až 250 milionů korun. Aktuální tržní hodnotu odhaduji na základě EBITDA v minulém roce ve výši 24 milionů korun, dynamice růstu a současně s realistickým násobkem s ohledem na daný segment poradenství,“ uvádí Radim Dohnal, zakladatel Capitalinked.com. Částka, kterou by za prodávaný podíl mohli dostat stávající majitelé, by se tak mohla vyšplhat i blízko ke 130 milionům korun.

