Snad proto, že jsi ze zámku…

Štěpán Šafránek i jeho Píšťalka mi snad prominou, že jsem si pro úvod do letošního magazínu Reality vypůjčila začátek básně, která v podání Pavla Kříže zazněla ve třetím díle Básníků. Při psaní textu o zámcích na prodej mi totiž v uších zněla neustále. A nemohla jsem si při tom také nevzpomenout na svou první „zámeckou“ paní, s níž jsem se v životě potkala. Jmenovala se Inéz Šipulová a tehdy, koncem 90. let minulého století, zastávala pozici výkonné ředitelky společnosti Asset Management Company, která svého času spravovala i Vinohradský pavilon.

A jak se z pražské manažerky stane zámecká paní kdesi v lesích za Prahou? Vlastně jednoduše: zamiluje se a koupí si zámek.

Láskou Inéz Šipulové se stal zchátralý historický objekt ve středočeských Mcelích, který objevila v roce 2001. Okouzlil ji natolik, že si zámek pořídila a poté se, už jako paní Cusumano, spolu s manželem pustila do rozsáhlé rekonstrukce.

Je to už 15 let, co se v malé obci v okrese Nymburk ubytovali první hosté a Chateau Mcely začalo psát novou kapitolu svého života. Postupně se stalo místem vyhledávaným nejenom celebritami a podnikateli, ale i milovníky dobrého jídla.

Na mysli mi vytanul i příběh barona Kraselovského, který mi vyprávěl o svých snech a plánech na záchranu nejrůznějších zámků, panských sídel a tvrzí, na nichž se podepsal nezájem lidí i zub času. A že jich u nás je…

Na počátku života na zámku může být cokoli: láska k historii, snaha zachránit němého svědka minulosti, touha vybudovat neotřelý hotel nebo „jen“ uložit peníze.

Stanete se i vy zámeckou paní či pánem?

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Reality.