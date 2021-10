Vymysleli technologii, kterou před nimi zkoušela vytvořit spousta firem, ale žádná to nedokázala. Původem ostravskému start-upu Supernova, za kterým stojí Jiří Třečák, Oskar Kořistka, Artem Ufimtcev a Václav Luštěk, se to povedlo – dokázali propojit svět designu a programování a zautomatizovat ho. S produktem nyní vstupují na trh. „Věříme, že hranici 100 tisíc uživatelů bychom mohli pokořit v příštím roce,“ říká v rozhovoru pro HN Oskar Kořistka, který je provozním ředitelem Supernovy. Od svých investorů, mezi nimiž je fond EQT, Credo Ventures nebo Enern, nyní chtějí získat dalších osm až deset milionů dolarů (175 až 218 milionů korun).

Supernova je prvním českým start-upem, který prošel americkým akcelerátorem Y Combinator, považovaným za jeden z nejúspěšnějších v Silicon Valley. Ten absolvovaly i známé společnosti jako Airbnb, Coinbase, Dropbox, Twitch nebo Reddit.

HN: Jak jste se do Y Combinatoru dostali? Je to jeden z nejúspěšnějších startupových akcelerátorů na světě a vy jste první Češi, kterým se to povedlo.

Vyšlo nám to až napodruhé. Poprvé jsme se tam hlásili v roce 2017, podali jsme přihlášku a vybrali nás, takže jsme letěli do Kalifornie na desetiminutový pohovor. To je nejrychlejší pohovor na světě. Sedí tam tři čtyři lidi a pálí na vás otázky, máte deset vteřin na odpověď, a když to nezvládnete, okamžitě se ptají dál. Všechno musí být perfektní. Když nerozumíte technologické části, tak si vás pozvou na druhé kolo, kde jsou lidé, kteří jsou experti na danou problematiku. Poprvé i podruhé jsme prošli oběma koly. Ale napoprvé to nevyšlo, protože za ty tři měsíce, které v akcelerátoru strávíte, bychom se nedostali do stavu, kdy bychom mohli finální produkt někomu ukázat a vydat na trh.

