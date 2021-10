Největší hutní podnik na Vysočině Žďas zatím úspěšně kombinuje dvě věci, které jinak v Česku moc nefungují – čínské vlastníky a sázku na ruský trh. Podnik ze Žďáru nad Sázavou vytváří v Rusku okolo 20 procent obratu. „Vedle Číny a Evropy je to náš hlavní trh, který do budoucna ještě poroste,“ řekl HN v rozhovoru generální ředitel Pavel Cesnek. Žďasu k tomu pomůže třeba certifikace pro přímé dodávky ruskému Rosatomu nebo sázka na rozvoj tramvajové dopravy v ruských městech. Firma se ale chce prosadit také jako generální dodavatel, kde je prvním projektem Žďasu zakázka pro Magnitogorský metalurgický kombinát.

„V hospodářských číslech se nejvíc projeví v letech 2023 a 2024. Už příští rok to budou stovky milionů korun. Díky tomu se tržby Žďasu dostanou přes tři miliardy korun,“ dodal Cesnek. Ten přišel do Žďasu v roce 2016, když podnik koupil čínský koncern CEFC, který se stal symbolem pronikání čínského kapitálu do Česka. Číňané tehdy získali třeba pivovary Lobkowitz, polovinu aerolinek Smartwings, řadu nemovitostí a fotbalový klub Slavia Praha. Předloni ale proti CEFC zakročila čínská vláda, skupina se dostala do problémů a její aktiva převzal mnohem větší čínský státní koncern CITIC.

HN: Vedle nemovitostí je Žďas asi nejhodnotnějším aktivem skupiny CITIC v Česku. Jaké mají čínští vlastníci s podnikem plány?

Je to už náš druhý čínský vlastník. Rozdíl mezi CEFC a Citic Europe Holdings Group je ovšem v tom, že jde o strategického investora, který má vedle bankovnictví i silnou strojírenskou a ocelářskou část. Pro srovnání, my děláme ve Žďasu ročně 40 až 50 tisíc tun speciální oceli, zatímco CITIC Special Steel vyrábí 11 milionů tun oceli, byť je to jiný segment a sortiment. Pokud jde o vztah s majiteli: přicházím s podněty a nápady a řešíme spolu, jak vydělat peníze. V budoucnu chystáme třeba lokalizace pro čínský trh, protože nějaká výroba tady v Česku nevychází kvůli ceně vstupů a logistice. Zároveň máme v Číně aktivní obchodníky a dlouhodobé partnery, kteří znají trh.

