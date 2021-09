Martin Ressl

application expert, GCE Group

Momentálně čelíme skutečně nebývalému nárůstu cen zdrojů, ať už jde o suroviny či energie, a především pak nedostatku kvalifikované pracovní síly, kde nelze očekávat zlepšení. Paralelní snaha o co nejvyšší produktivitu práce nás nutí velmi racionalizovat. Ekonomické okolnosti jsou tedy důvodem číslo jedna. Investice do automatizace představují zároveň možnost, jak výrobu zmodernizovat a získat konkurenční výhodu do budoucna. Vedlejších pozitivních efektů, které s sebou tyto investice přináší, je nespočet, ať už ve smyslu zlepšení výrobní kvality, rychlosti či bezpečnosti.

V případě naší technologie strojního řezání se dosahuje nejlepších výsledků z hlediska návratnosti při opakování stejného výpalku. Plně automatizovaný řezací proces navíc zajišťuje bezpečné prostředí a předchází tím nesprávnému použití systému operátorem. Možnost využití integrované řezací databáze zajistí konzistentní vysokou kvalitu řezu.

Obecně se investice do automatizace z našeho pohledu nyní jeví jako optimální volba.

Tomáš Kulhánek

místopředseda představenstva, ProjectSoft HK

Základní myšlenkou automatizace vždy bylo zvyšování efektivity výroby, snižování nákladů a zajišťování stabilní kvality výroby. V současné době jsou všechny tyto aspekty ještě důležitější než kdykoliv dříve. Hraje se již nejen o navyšování produkce či zisku, ale v mnoha oborech jde spíše o schopnost obstát v budoucnu.

V takové situaci je rozumná investice do automatizace nejlepší volbou pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a stability. Ceny surovin a energií neustále rostou a automatizace umožňuje s nimi zacházet co nejefektivněji. Druhým podstatným důvodem k automatizaci výroby je personální deficit. Řada procesů může být řešena pomocí automatizace, což umožní využít dostupné personální zdroje efektivněji. A i když automatizace sama o sobě nedokáže tuto situaci vyřešit, může alespoň významnou měrou přispět k zmírnění jejích dopadů.

Vojtěch Marek

jednatel, Heidenhain

Lepší a dokonalejší automatizace procesů byla a je běžnou součástí našich životů. Investice do ní tedy probíhají přirozeně. S růstem výkonu IT techniky se jen změnila rychlost, s jakou se automatizace dostává úplně do všech odvětví, včetně i například personalistiky.

Životní styl a požadavky na práci se změnily takovým způsobem, že bez automatizovaných procesů a výrobních linek by řada firem nebyla schopna cokoliv vyrábět, neboť lidé již řadu činností dělat nechtějí. Dřívější doby se již zpět nevrátí, naopak i tento trend se prohlubuje. Kdo se na něj dříve připraví a bude neustále rozvíjet automatizaci procesů, bude dříve a více profitovat.

Miroslav Svoboda

obchodní ředitel, Exon

Bavíme‑li se o automatizaci činností napříč všemi oblastmi průmyslu, digitalizace probíhá již v posledních desítkách let. Tam, kde organizace ještě ve větší míře s digitalizací nezačaly, je nyní vhodný čas pro investici. Myslím tím nejen investici do přímé automatizace (například výroby), ale i do podpůrných administrativních činností.

Při automatizaci těchto vedlejších, nepřímých činností jde především o digitalizaci interních procesů, které dokážou výrazně zvýšit efektivitu. V současné době v organizacích stále převládají schvalovací postupy založené na papírové formě. Pokud jsou navíc schvalovatelé v rozdílné lokalitě, je tento postup často velice zdlouhavý. Jde například o zpracování velkého objemu dokumentů a dat s požadavkem na co nejvyšší rychlost – v oblasti ekonomiky, personalistiky, nákupu a podobně.

Tuto problematiku řeší například softwarové nástroje Document Management System a Enterprise Content Management (DMS/ECM), ve kterých je možné spravovat jakýkoliv obsah informací a­ plynule s nimi digitalizovat firemní procesy.

Martin Týče

manažer dodavatelského řetězce, nákupu a inovací, Parker Hannifin Chomutov

V dnešní době se dodavatelský řetězec podobá horské dráze. Zásoby lítají nahoru a dolů, na pracovním trhu chybí kvalifikovaní lidé a celkově je v regionu nízká nezaměstnanost. Přitom rostou požadavky zákazníka na rychlost a kvalitu dodávek. To všechno vyžaduje pružnou výrobu, flexibilní dodavatele a velké skladovací prostory, případně začít s automatizací procesů, kdy některé z nich nahradí umělá inteligence v podobě robotů.

Typickou oblastí pro zapojení automatizace je výroba, montáž a skladování, nicméně čím dál více nachází své uplatnění i tam, kde bychom to zase tolik nečekali, například v administrativě a při zpracování dat. V našem závodě najdete robotické vozíky na odvoz palet, nově máme e‑recepční a plánovanými kroky pro nejbližší měsíce jsou plně automatizovaný sklad včetně manipulace s materiálem a automatizace výrobních a administrativních procesů. Samozřejmě i u nás jde především o efektivitu výroby a procesů, ale důležité je také zajistit co nejlepší podmínky pro naše zaměstnance.

Jaromír Peterka

jednatel, Foxon

Současná doba restrikcí není nakloněna velkým výdajům, ale digitalizaci nemůžete zastavit, a tak je třeba do ní investovat chytře. V našem oboru je prvním důležitým krokem standardizace sběru dat a zpřístupnění těchto dat pro systémy informačních a operačních technologií v závodě. Investice do jasné strategie sběru dat se vám bude vracet v dalších krocích, kdy data zpracováváte, ukládáte a prezentujete opět standardizovaným způsobem.

Ušetříte mnoho starostí i času, protože ani zde není třeba pořizovat velké robustní systémy nebo vymýšlet vymyšlené. Ve Foxonu máme připravené osvědčené postupy a strategie, díky kterým na konci těchto investic budete vědět, jestli jsou vaše stroje v dobré kondici, jak vyrábíte, jestli jste v zisku a podobně.

Otto Havle

zakladatel a jednatel, FCC průmyslové systémy

Automatizace výroby zůstává při neustále rostoucích nákladech na suroviny, energie i lidskou práci jedinou cestou zvyšování produktivity. Přinese příležitost zapojit se do očekávaného procesu deglobalizace a trendů soběstačnosti, které vyvolala pandemie covidu a mezinárodní situace, neboť náhradou dobře organizované levné práce v Asii může být v Evropě jen plně automatizovaná výroba. Pragmatickým důvodem přípravy investic do automatizace právě v současné době je i to, že nutnost návratu výroby některých produktů do Evropy je předmětem společenského konsenzu a bude patrně podporována vládními i evropskými programy. Lze počítat s tím, že část investic do automatizace bude možné hradit z těchto programů.

Česko je tradičně průmyslová země, orientace na průmysl se přes neustálé věštby příchodu postindustriální společnosti ukázala zatím vždy jako výhodná. Investice do automatizace výroby pomohou průmyslový charakter naší ekonomiky udržet i do budoucnosti, je však potřeba je spojit s investicemi do technického vzdělání.

Lenka Urbánková Jarešová

manažerka divize Parker Chomerics, Parker Hannifin Sadská

Automatizace výroby je jedním z témat programu Průmysl 4.0, který začal před rokem 2015. Dnes máme rok 2021 a tato celosvětová iniciativa velkých evropských firem přesáhla i do menších firem s lokální působností. I nás v Parkeru automatizace provází na každém kroku. Disponujeme několika plně automatizovanými výrobními linkami vyrábějícími komponenty pro radary například pro automobilový trh. Tyto linky a další zařízení jsou schopny pracovat bez lidského zdroje v nepřetržitém provozu.

I dnes existují firmy, kde mají kontrolory, kteří zrakem zkontrolují kvalitu třeba 10 tisíc stejně vypadajících dílů denně. U nás je to automatická 3D kamera, která ověří stoprocentní kvalitu vyrobených dílů. Je jasné, že je to vždy o rozvaze, zda se investice do automatizace vrátí. Dnes jsou však parametry návratnosti posuzovány nejen z hlediska financí, ale i s ohledem na dostupnost pracovních sil. Řekněme si upřímně, že virová pandemie se dotkla všech oblastí a průmysl je jednou z těch, které v automatizaci již měly nějaký náskok, naštěstí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Automatizace a digitalizace.