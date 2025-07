Jedním z virálních hitů byznysové komunity v Evropě jsou videa z plně automatizovaných továren v Číně. Nikde žádný člověk. Neexistují směny, výrobní pásy jedou nonstop. A potmě, není přece potřeba osvětlení (snad jen na chvíli kvůli záběru kamery pro propagační video).

A k tomu data. Průmyslovým robotům patří východ Asie. V přepočtu na počty pracovníků ve výrobních odvětvích už nejsou na špičce jenom Japonsko, Singapur nebo Jižní Korea. Vedle dynamicky rostoucí Číny, která stále ještě nedosáhla svého vrcholu, přibývají v automatizaci další ambiciózní hráči regionu, například Vietnam.

Že je maximální automatizace a robotizace pro přežití evropského, a tedy i českého průmyslu nezbytná, se asi shodneme všichni. Ale dá se vůbec světová špička v akcelerující současnosti dostihnout? Napovědět nám může paradoxně historie. Evropa je kolébkou světového průmyslu, kolébkou inovací, patentů, odvahy vzlétnout, a to nejen přeneseně. A za tímto prvenstvím nebyl žádný zázračný stroj nebo technologie.

Nejstarší univerzity jsou evropské. Na nich působící myslitelé a jejich žáci s aplikacemi pro praxi byli právě ti, kteří posouvali naši civilizaci dále. A právě vzdělanost, tvůrčí přístup a myslitelská odvaha jsou vlastnosti, o nichž si troufám tvrdit, že Evropě stále mohou poskytnout konkurenční výhodu.

A tak i v realitě průmyslové výroby nejde ve snaze o úspěch jen o to, jakou technologii hodlám nasadit, ale i jak ji včlenit do procesů a kde naopak dát co nejvíce pracovního prostoru lidem s jejich přidanou hodnotou. Navíc, zákazníky vedle ceny a parametrů samotného produktu zajímá kvalita servisu nebo i samotné chování, serióznost a odpovědnost dodavatele. A na to všechno jsou potřeba špičkoví profesionálové, a tedy spokojení zaměstnanci, jejichž kvalita nejen pracovního života je udržuje tady v Evropě.

Továrna ať tedy pracuje efektivně ve tmě, ale vedle ní je stejně potřeba prosvětleného zdravého prostoru pro vznik nápadů, jak tuto továrnu co nejlépe vytěžit ku prospěchu zákazníků, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran.