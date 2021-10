Další pokus o vzkříšení kultury pomalu začíná nabírat na obrátkách. Zatím. S malířem Danielem Pitínem jsme se sešli v jeho ateliéru, který ještě tradičně voní terpentýnem. Pitín má za sebou úspěšnou mezinárodní kariéru, kterou mu – tak jako všem ostatním – narušil covid.

V našem rozhovoru dost často došlo na slovo „uvidíme“. Třeba když Daniel Pitín hovořil o tom, jak mu chybí diváci a ohlasy na jeho práci: „Výstava pro mě znamená, že svoji práci zhodnotím a odříznu od sebe. Potřebuji obrazy vidět v konkrétním prostředí, abych vnímal chyby a poučil se do budoucna. A to neproběhlo, proces se neuzavřel a já se cítím trochu jako ve skleníku. Ale uvidíme, teď mě čeká první veřejná výstava po dvou letech v Galerii Vyšehrad. Pro práci byl čas ,klidu‘ dobrý, ale chtělo by to něco mezi a to asi nejde.“

Už rok a půl zažíváme situaci, která zabrzdila také běžný umělecký provoz. Galerie byly zavřené a někteří umělci uvítali větší prostor na tvůrčí koncentraci. Jak to bylo u vás?

Zpočátku jsem uvolnění také uvítal, ale situace byla vypjatá jiným způsobem, takže rozhodně nešlo o nějaké prázdniny. Mám doma dvě malé děti, zas tolik volného času na práci nebylo. Sice mě nerušily starosti s provozními věcmi týkajícími se výstav, ale na druhou stranu mi chyběl kontakt s diváky. V průběhu pandemie, na přelomu roku 2020 a 2021, jsem vystavoval v Los Angeles a nemohl jsem tam pochopitelně jet. Výstava se uskutečnila tak napůl v době nejhoršího kolapsu, kdy se dala návštěva objednat přes telefon. Takže nějací diváci snad výstavu viděli, nicméně já ji znám jen z fotek. I když jsem svým způsobem byl aktivní, stejně jsem po určité době začal postrádat umělecký kontext a ohlasy zvnějšku.

