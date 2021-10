Divíte se, proč pořád přes ty všechny kauzy, průšvihy a projevy neschopnosti třicet procent lidí volí Andreje Babiše. Nabídnu vysvětlení. Tohle je dopis, který jsem dostal, nebo mohl dostat, od voliče hnutí ANO:

„Dobrý den, jsem volič Andreje Babiše. Řeknu Vám proč. Začnu Vaší nejčastější výtkou, že Babiš má různé kauzy. Víte, mě to moc nezajímá. Vemte si třeba poslední kauzu s jeho offshore firmami. Vlastně ani nevím, co offshore přesně je a proč bych to vědět měl. Zajímal bych se o to, jenom kdyby Babiš něco ukradl nebo kdyby nezaplatil daně. Což se nestalo. Tak jaký problém? Je sice pravda, že Babiš tvrdil, že bude proti offshore firmám bojovat, a napsal si to i do programového prohlášení, takže to vypadá, jako že káže vodu a pije víno. Jenže prosím Vás, on proti těm firmám vystoupil až jako politik! Když byl byznysmenem, tak prostě jen dělal to, co dělají všichni byznysmeni. Snažil se vydělat a platit co nejmenší daně. Byznys a politika jsou přece rozdílné věci. Byznysmen se stará o svoje blaho, politik o blaho obecné. Babiš byl dobrý v roli jedné, teď je dobrý v roli druhé – není v tom žádný rozpor. A i kdyby byl, to mu budeme minulost vyčítat do konce života? A budou to dělat ti, kdo mají sami tunu másla na hlavě? Nedejte se vysmát.

