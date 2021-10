Slovy klasika, rozmohl se nám tu takový nešvar. Je jím přirovnávání takzvaných digitálních měn centrálních bank – CBDC – ke kryptoměnám typu bitcoin. Přirovnání je velkou dezinformací současného finančnictví.

Novátorství CBDC spočívá v tom, že se jedná o elektronické peníze emitované přímo centrální bankou. V současné době – v systému bez CBDC – emitují elektronické peníze, k nimž lidé mají přístup třeba skrze svoji platební kartu, jednotlivé obchodní banky. Centrální banka pak pro lidi emituje peníze fyzické, tedy bankovky a mince. Zatím tomu ale není tak, že by běžný smrtelník měl přístup k elektronickým penězům, jež by mu emitovala přímo centrální banka. Takovým „kočkopsem“ by byla právě digitální měna centrální banky, tedy třeba „digitální koruna“ České národní banky.

Zatímco bitcoin a mnohé další kryptoměny znamenají svobodu a decentralizaci, digitální měna centrální banky naopak – jak název napovídá – spoutání a centralizaci. S CBDC přichází systém monetárního feudalismu. Jde tedy svým způsobem o návrat o řadu staletí zpět. Centrální banka totiž bude moci bezprecedentním způsobem ovlivňovat, kolik peněz a zač běžný člověk utrácí. Ten před „Velkým bratrem“ nebude mít úniku.

Centrální banka, tedy stát, ve jménu podnícení ekonomického růstu bude moci nejen zavést hluboce záporné úrokové sazby, ale také třeba přidělovat lidem digitální peníze s expirační lhůtou, takovým způsobem, že ještě nadiktuje, za co mohou být utráceny a za co už ne.

Monetární feudalismus – věren svému označení – znamená totální podřízení řadového občana, novodobého „nevolníka monetárního systému“, měnověpolitické „šlechtě“. Ta mu bude moci – jistě pod záminkou snahy o dosažení obecného blaha – řídit osobní rozpočet s důsledností středověkého drába. CBDC je třeba odmítnout hned v nynějším zárodku, pokud se nechceme vrátit o řadu staletí zpět.