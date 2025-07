Jerome Powell, šéf americké centrální banky, si od prezidenta Donalda Trumpa vysloužil už nespočet přezdívek a nadávek. Trump ho opakovaně označuje za hlupáka, protože Fed pod Powellovým vedením nechce urychleně snížit úrokové sazby.

Jedna rovina jsou u Trumpa jeho posty na sociálních sítích, druhá skutečné činy. Ani v tomto případě ale, jak se zdá, nezahálí. Tento týden vyšlo najevo, že se na vyhození šéfa Fedu domlouval na soukromé schůzce s republikánskými zákonodárci. Trump sice následně veřejně popřel, že by se chystal Powella v blízké době vyhodit, nevyloučil ale, že se to nemůže stát v budoucnu.

Vliv americké centrální banky dalece přesahuje hranice USA a útok na její nezávislost by mohl negativně dopadnout na finanční trhy. Následky Trumpových kroků by tak mohl pocítit i drobný český investor. Historie ukazuje, že politické vměšování do záležitostí nejvlivnější centrální banky na světě nemusí dopadnout dobře.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaké dopady může mít vyhození šéfa Fedu.

Proč je nezávislost centrální banky pro trhy důležitá.

Co se stalo, když se naposledy prezident USA snažil ovlivnit rozhodování centrální banky.