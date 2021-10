Díky Karlu Čapkovi zná celý svět slovo robot. A také zkratku R. U. R. – Rossumovi univerzální roboti. Ale co R. I. R.? Ta už se slavným spisovatelem souvisí jen částečně, je navíc anglická, ovšem pochází také z Česka a inspirace Čapkem je jasná: Rossum’s Invoice Robot, tedy Rossumův fakturový robot. Stojí za ní trojice mladých podnikatelů – a podobně jako Karel Čapek i oni s ní dobývají svět, jen nikoli ten literární, ale byznysový. Jejich firma Rossum, která používá umělou inteligenci na automatizované zpracování podnikových dokumentů, se teď postarala o historicky druhou nejvyšší jednorázovou investici do tuzemského start-upu.

Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys, kteří s odkazem na Čapkovo dílo založili společnost Rossum teprve v roce 2017, teď zaujali jeden z největších venture kapitálových fondů světa, bostonský General Catalyst. A ten vedl investiční kolo, ve kterém Rossum získal celkem 100 milionů dolarů (v přepočtu 2,2 miliardy korun). Na české poměry jde o zcela výjimečnou sumu – víc dostal jen on-line supermarket Rohlík.cz, kterému investoři poslali letos na jaře nejprve 190 milionů a pak dalších 119 milionů eur, což je ve výsledku něco přes osm miliard korun. Gogára a spol. převýší se 137 miliony dolarů také start-up Productboard, ten je ovšem vybral v několika investičních kolech, přičemž to největší – letošní – bylo za 72 milionů dolarů.

Peníze použije trio zakladatelů hlavně na nábor – v Praze hodlá s pomocí univerzit vybudovat výzkumné středisko zaměřené na rozvoj umělé inteligence (ostatně zakladatelé se potkali při studiu na ČVUT, které nakonec kvůli byznysu nedokončili). Chce také zásadně posílit své obchodní a marketingové oddělení. V plánu je rozsáhlá expanze. Za poslední rok Rossum narostl ze 60 na 140 lidí a pětinásobně mu prý také stouply tržby díky tomu, jak se i s přispěním covidu urychlila po celém světě elektronická komunikace.

Prozradit detaily k ekonomickým číslům ale šéf firmy Gogár nechce. „Tržby raději nezveřejňujeme. A v zisku nejsme. Stojíme před obrovskou obchodní příležitostí automatizovat komunikaci mezi firmami. Na tuto příležitost kouká mnoho hráčů – velké korporace i mladé start-upy. Nebylo by v současnosti taktické snažit se být v zisku. Přesto je Rossum finančně velmi zdravý, a kdyby bylo potřeba být v zisku, dá se toho dosáhnout v řádu měsíců. Jen by to ovlivnilo rychlost růstu, což teď není nutné,“ řekl.

Za vším je třeba vidět jeden cíl: stát se globální jedničkou v oboru automatizované mezifiremní komunikace. A tomu odpovídá i účast amerického fondu General Catalyst, který už ve svém portfoliu má několik podniků, jež skutečně globálními jedničkami jsou – například Airbnb, platební službu Stripe nebo rezervační portál Kayak. A světová jsou i jména zákazníků, pro které už dnes Rossum pracuje. Kromě českých premiantů jako Kofola nebo Rohlík.cz na něj spoléhají také Siemens, Bosch, Veolia, Celonis nebo Flexport.

A jak přesně jejich produkt funguje? Gogár dává příklad z obchodního oddělení nejmenovaného nadnárodního výrobce elektroniky, kterému přicházejí objednávky zboží v mnoha různých formátech. „Velký řetězec pošle poptávku v elektronickém formátu XML pomocí rozhraní API, malý obchod pošle objednávku v PDF přes e-mail,“ popisuje dvaatřicetiletý podnikatel a původně i programátor. Všechny tyto dokumenty se musí setřídit, zkontrolovat, případně nechat opravit či doplnit a zanést do interního účetního systému. „Když to dělá člověk, je to hodně monotónní práce. Taková montovna,“ dodává.

A právě proto vstupuje na scénu Rossum. „Odběratelé se chovají jako předtím, nemusí nic měnit a používají způsob komunikace, na který jsou zvyklí. Obchodní oddělení už ale nemusí objednávky sbírat, o všechno se postará Rossum. Přijme je, přečte a založí. V případě chyb automaticky odešle informaci o tom, že objednávku je třeba opravit, a vyřídí nahrání opravené verze. A mnoho dalšího, to vše v příjemném uživatelském rozhraní,“ popisuje Gogár. Navíc nemusí jít jen o faktury, Rossum postupně pracuje i na čtení dalších dokumentů, které „létají“ mezi firmami.

General Catalyst investiční kolo s cenovkou 2,2 miliardy korun vedl, ale nebyl jediný, kdo se ho účastnil. Připojili se totiž všichni dosavadní investoři – tedy britské fondy Seedcamp a LocalGlobe i česká skupina Miton. Ta v minulosti stvořila webové služby jako Heureka, Bonami, Glami nebo Stahuj.cz. Rossumu pomáhá v podstatě od úplných začátků z přelomu let 2016 a 2017, kdy jeho zakladatelé prošli byznysovým akcelerátorem StartupYard. Miton ve firmě později získal třetinový podíl.

„Je to mimořádně dobrá zpráva. Rossum sídlí v Praze a právě do Prahy bude v následujících letech najímat stovky vysoce kvalifikovaných lidí. Díky firmám jako Rossum, Rohlík a dalším nadějným start-upům vzniká v Česku technologický ekosystém, který může nakopnout naši ekonomiku jako celek,“ hodnotí aktuální investiční úspěchy Rossumu jeden ze zakladatelů Mitonu Tomáš Matějček. Ten má velmi blízko i k Tomáši Čuprovi, jemuž pomáhal budovat jeho firmy – Slevomat, Dáme jídlo i Rohlík, ve kterém má Miton dodnes menšinový podíl.

Právě Rohlík se stal prvním českým dolarovým jednorožcem, tedy start-upem s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Productboard, který vyvíjí nástroj pro produktové manažery, je této metě na dohled. Rossum tam ještě není, ale zjevně má nakročeno správným směrem, aby se „unicornem“ stal. Po nynějším investičním kole, u nějž ani jedna strana nezveřejnila podrobnosti transakce, se jeho hodnota podle informací HN spolehlivě dostala nad půl miliardy dolarů.