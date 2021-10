Je to už skoro 15 let, co Markéta Moravcová z malého města na jihu Čech odešla za prací do Rakouska. Ve svém nájemním městském bytě tehdy nechala bydlet přítele, který bytovému podniku nezaplatil jeden nájem. Dlužníkem se však stala žena, která...

26. 10. 2021