Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. O podobě letošního ročníku, hlavních tématech veletrhu i doprovodných akcích hovoří Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Průmyslové veletrhy odráží ekonomickou situaci ve společnosti. Co máme očekávat od letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu?

Strojírenský veletrh bude ve znamení restartu veletrhů a ekonomiky po vynucené přestávce. Je třeba říct, že veletrh se uskuteční v „postcovidovém“ vydání menšího rozsahu, což je dáno řadou objektivních faktorů, které jsou důsledkem pandemie. Stále to ale bude veletrh reprezentující všechny důležité obory strojírenství, včetně obrábění a tváření, které patří na veletrhu dlouhodobě k těm nejsilnějším.

Co nejvíce zapříčinilo nižší účast firem?

Největší překážkou je určitá nejistota vývoje a nevyřešené přeshraniční cestování z mimoevropských zemí, které neočkovaly vakcínami schválenými v Evropské unii. Nikdo nemůže chtít, aby obchodní cestující z těchto zemí šli místo pobytu na veletrhu na pět dnů do karantény. Účast vystavovatelů z nečlenských zemí EU představuje možná čtvrtinu. Například čínské firmy nesmějí do Evropy vůbec vycestovat. Mnoho firem se obává nejistoty vývoje a případného nekonání veletrhu, čímž by byly zmařeny jejich investice do přípravy. Mnoho firem má z preventivních nebo finančních důvodů zákaz účasti na veletrzích a kongresech od svých centrál. O to více je třeba ocenit všechny, kteří se rozhodli zúčastnit se.

