Obal na zmrzlinu vyrobený z chemicky recyklovaného plastu. Kelímky, které se po vyhození samy rozdělí na plastovou a papírovou část. Nebo papírové kartony vyrobené z recyklovaného papíru a upravené tak, že v krabicích ochrání zboží a plně nahradí polystyren. Výrobci za posledních několik let přišli s řadou vylepšení obalů směrem k větší udržitelnosti a efektivnější recyklaci. Narážejí ale na řadu překážek: Technických, obchodních i legislativních.

„Recyklát, z něhož vyrábíme obaly pro naše výrobky, musíme vozit z celé Evropy, například ze Španělska nebo Portugalska. Česko je v oblasti recyklátu ve vývoji. Je třeba i v Česku podpořit výrobu recyklátu a zintenzivnit poptávku po něm,“ řekla Lenka Nejedlová, konzultantka pro životní prostředí a systémy environmentálního řízení v Unilever ČR, v diskusi o obalech, která se uskutečnila na konci října v sídle Hospodářských novin v pražském Karlíně.

Velmi dobře je na tom s recyklovatelností papír. Jak zmínil Radek Rouč, majitel skupiny Sapril all, která se specializuje na výrobu obalů z kartonů a kartonplastu, většina obalů na balení potravin obsahuje 95 procent recyklovaných papírů. „U papíru je výhodou, že pokud jej lidé vytřídí, dá se z naprosté většiny zrecyklovat,“ podotkl Rouč. Novinkou je takzvaná nasávaná kartonáž, která chrání zboží při přepravě. „Dříve se například elektronika chránila po bocích polystyrenovými výplněmi. Nasávaná kartonáž, což je recyklovaný papír, který se nasává do forem a kopíruje tvar výrobku, ale polystyren plně nahradí. Trendem je odstup od polystyrenu a větší použití papíru,“ zmínil Rouč v diskusi.

Primární materiály mizí z Evropy do Číny

Velkým problémem je podle něj fakt, že docházejí suroviny a že Evropská unie vyváží ty strategické, například nerecyklovaný virgin papír i surové dříví, do Číny. Ceny papíru i dřeva tak letos letí vzhůru a jsou na rekordech. „Jestli nebudeme mít primární materiály, které pak budeme moci recyklovat, bude to znamenat pro udržitelnost velký problém,“ zdůraznil Rouč. Dodal, že nechápe, proč Evropská unie nenařídí zastavení vývozu strategických surovin do Číny. „A pokud někdo přesto bude chtít vyvážet dřevo nebo papír do Číny, bude nastavené třeba třicetiprocentní clo, aby se nám to nějakým způsobem vrátilo,“ navrhl Rouč. Ivo Benda, jednatel společnosti Greiner Packaging Slušovice, jež se specializuje na výrobu plastových obalů a výrobků, doplnil, že výrobci by se měli dívat na celkový cyklus obalu a že v některých případech může být pro životní prostředí menší zátěží obal spálit než jej náročnou cestou recyklovat.

„Stejně tak bychom se měli zamyslet nad tím, jestli místo vývoje nových typů plastů z obnovitelných zdrojů bychom se neměli spíše zaměřit na plasty, které tu už máme a které například v obrovském množství plavou v oceánech nebo končí na skládkách. A tyhle plasty zrecyklovat,“ naznačil Benda. Po obalech celkově je však nyní podle Rouče velká poptávka a obaláři nestíhají vyrábět.Jednou z možností, jak snížit množství odpadů z obalů, je zavést znovupoužitelné obaly, které zákazníci vrátí a poslouží opakovaně, na mnoho typů zboží, například na elektroniku či oblečení. „Pro životní prostředí je to skvělá cesta, na druhou stranu je otázka, jak by se to zařídilo logisticky. Pokud něco jezdí z Číny do Evropy, pak se už se těžko bude hledat cesta, jak obal zase vrátit do Číny,“ vysvětlil Vojtěch Pilnáček, expert digitálního odpadového tržiště Cyrkl.

Problém s vývozem do Číny se netýká plastů, jak poznamenal Ivo Benda. „Pro technické výrobky, nebo třeba obaly na kosmetiku, dokážeme zpracovat jakýkoliv plastový granulát. Potíž ale je, že nejsme schopni takhle vyrobit obal pro potraviny. Neexistuje žádný standard ani technologie, která by nám umožnila použít recyklát například z polypropylenu na obal pro potravinu,“ posteskl si.

O refill výrobky a větší balení je zájem

Jednou z cest, jak snižovat množství obalového odpadu, je zavedení takzvaných refill výrobků například u drogistického zboží. Zákazník si výrobek, například tekuté mýdlo, kupuje ve vacích a doplňuje do plastové lahve, kterou zakoupí pouze jednou. Sáčky mají menší gramáž než původní plastové láhve, úspora může být až 70 procent plastu.

„Tyto refill výrobky jsou mezi českými zákazníky oblíbené, především u tekutých mýdel prodeje rostou. Stejně tak čeští zákazníci mají zájem o větší balení, takže nemusí výrobek i s obalem kupovat tak často. Zavedli jsme také koncentráty, například v avivážích, takže se ušetří jak voda pro výrobu, tak i plast,“ popsala příklady Nejedlová.

Lenka Nejdelová poznamenala, že udržitelnost obalů zaznamenala v posledních letech významný vývoj. „Ještě před pěti lety to nikdo moc neřešil, ale nyní si zákazníci tohoto tématu všímají.“