Zatímco programové prohlášení vlády už je venku, o tom, kdo stane v čele ministerstev, však strany stále oficiálně mlčí. Hlavní důvody k tomu jsou dva a každý pochází z jiné koalice. Ve Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se podle informací HN zalekli dění kolem avizovaného nástupu místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka na ministerstvo zdravotnictví. Válek sice už začal vydávat rozhovory o tom, jak si představuje budoucnost českého zdravotnictví, několikrát však musel svoje často silná vyjádření korigovat. Například o možném lockdownu na Vánoce nebo omezeních pro neočkované důchodce.

Představitelé TOP 09 byli kolegy z koalice Spolu upozorněni, aby Válkovy mediální aktivity utlumili, jinak by mohl být na post vybrán někdo jiný. Ministerstvo zdravotnictví by teoreticky mohl obsadit některý z lidovců, ať už poslanec a primář havlíčkobrodské nemocnice Vít Kaňkovský nebo nově zvolený poslanec a lékař z Fakultní Thomayerovy nemocnice Tom Philipp.

Podobná rošáda by však narazila na to, že TOP 09 by z jednání vyšla ještě chudší než doposud. Kromě pozice předsedkyně sněmovny, kterou se má stát stranická šéfka Markéta Pekarová Adamová, má TOP 09 vedle zdravotnictví dojednané už jen spíše takticky vzniklý post ministra pro vědu a výzkum. Tato agenda měla původně spadat pod ministerstvo průmyslu a obchodu, ale některé strany se obávaly, aby nevznikl příliš silný resort, proto oblasti rozdělily.

Starostové mají zájem o superúřad Pirátů

Druhý hlavní důvod, proč informace o personáliích zatím unikají spíš z kuloárních než oficiálních rozhovorů, pak leží u koalice Pirátů a STAN. Po úterním nočním jednání je zřejmé, že by si strany měly rozdělit sedm ministerstev v poměru čtyři pro starosty a tři pro Piráty. Zatímco Piráti jsou po volbách, v nichž získali jen čtyři poslance, s podobným rozvržením spokojeni, nelibě poslední výsledky jednání nesou starostové.

