Americký prezident Joe Biden má za sebou nejdivočejší týden svého dosavadního působení v Bílém domě. Minulé úterý mu voliči nejdříve vystavili nepříjemné vysvědčení, když přesně rok od jeho zvolení prezidentem zaznamenali demokraté tvrdou porážku v guvernérských volbách ve Virginii. Ve státě, kde Biden loni jasně vyhrál a který už demokraté pokládali za své hájemství, zvítězil republikánský kandidát. Vedle témat specifických pro Virginii se do výsledku promítlo právě i negativní hodnocení dosavadního Bidenova vládnutí.

Ve Virginii se potvrdilo, co už předtím ukazovaly průzkumy. Biden zatím zaostal za očekáváním voličů, kteří ho před rokem vyslali do nejvyššího úřadu země. S nástupem do Bílého domu měl podle Gallupova ústavu podporu 57 procent Američanů, minulý týden to bylo 42 procent. Z předchozích prezidentů na tom byl ve srovnatelné chvíli hůře jen jeden, Donald Trump.

