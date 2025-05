Často si investoři myslí, že ceny akcií musí odpovídat současným makroekonomickým a hospodářským podmínkám, ovšem to je chyba. Akciový trh je z velké části řízen vysoce sofistikovanými a inteligentními systémy a manažery. Jinými slovy, ceny akcií spíše odráží moment, ve kterém se daná společnost bude nacházet nikoli zítra, ale pravděpodobně za 12 až 18 měsíců. To znamená, že prognózy o dalším vývoji hospodaření firmy v souvislosti se všemi proměnnými jsou alfou a omegou, a to je to, co skutečně ovlivňuje cenu akcie.

Za vlády Donalda Trumpa se makroekonomické prognózy mění doslova ze dne na den. Jeho politika je nepředvídatelná a postrádá systematické jednání. V jeden moment převládá pesimismus, protože USA uvalí 145procentní cla na Čínu a mají nakročeno k recesi, a o pouhý měsíc později se toto clo zmenší na pouhých 30 procent a recese již nehrozí. V jeden další moment se zdá, že se Trump bude snažit vylepšit dluhovou situaci země, ale do Kongresu pak putuje zákon o navýšení vládních deficitů i oproti Bidenově vládě.

Trump mnohokrát avizoval, že USA začnou šetřit, a to je také to, co mu nejkompetentnější figury ve finančním světě (Warren Buffett, Ray Dalio) nebo i ministr financí Scott Bessent radí udělat. Ovšem když se podíváme na vývoj fiskálního dluhu v roce 2025, je lehce horší než v roce 2024. A jak již zmíněno, v Kongresu putuje rozpočtový zákon na další léta, který dluhovou situaci vůbec nijak neřeší. Možná si Trump uvědomil, co se stane, když někdo sahá lidem na peníze, a měl na to pokusnou myš – Elona Muska.

Musk se dostal pod velmi silnou politickou palbu za to, že se snažil zefektivnit chod státu a redukovat přílišné utrácení peněz v rámci svého DOGE. Výsledek? Selhal a stáhl se z politiky, jen aby zachránil své firmy (Tesla, SpaceX). To je osud politika, který sáhne lidem na peníze, možná si to Trump uvědomil a řekl si, že bude bezpečnější razit Bidenovu cestu a pokračovat v dluhovém kolotoči, dokud to skutečně nevybouchne. Nebo možná ne? To je ten problém, nikdo neví.

Jedno je ale jasné, jeho výzvy k nákupu akcií se vyplatí minimálně zvážit, protože již dvakrát měl pravdu a po výzvě obecenstva ke koupi akciové trhy výrazně rostly nahoru.