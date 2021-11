Martin Jahoda běhá, hraje hokej i florbal a nepohrdne ani triatlonem. Sport miluje, i když v jeho případě jde prý spíš o vytrvalost a odhodlání než o talent. Přes týden šéfuje rodinnému podniku Emco zaměřenému na výrobu müsli, který mu před necelými dvěma lety svěřil jeho otec a zakladatel firmy Zdeněk Jahoda, a v neděli večer se s florbalovou hokejkou přesouvá za kamarády.

Mezi nimi je i Jan Březina, se kterým kdysi několik hodin diskutovali v zaparkovaném autě o tom, proč malé děti nesportují tolik jako dřív a že je u nás velmi omezený výběr všestrannostních kroužků. To bylo bezprostředně po vánočním hokejovém turnaji a oni byli plní naděje a představ, jak to změnit.

A tak se teď díky nim každý týden do tělocvičen a hal po celém Česku nahrnou tisíce dětí, aby se „hýbaly“ a hlavně se u toho – bez ohledu na výsledek – bavily. Právě to je motto jejich Gymnathlonu, sportovního programu pro děti od dvou do devíti let, který kombinuje různé dovednosti a připravuje je tak k možnému nástupu na konkrétní sporty.

„Říkáme tomu ‚moderní sokol‘. Ale není to vůbec nic proti původnímu Sokolu. Naopak, my ho za jeho historii obdivujeme,“ zdůrazňuje Jahoda.

