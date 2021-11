Elon Musk, který se drží na první příčce v žebříčku nejbohatších lidí světa, prodává akcie své automobilky Tesla. Od pondělí se zbavil cenných papírů v hodnotě téměř pěti miliard dolarů, což odpovídá 109 miliardám korun. Udělal tak krátce poté, co na Twitteru zveřejnil anketu a nechal uživatele, aby rozhodli, zda má prodat deset procent svého podílu, který v Tesle drží. Nyní se ale ukazuje, že Muskovy prodeje byly naplánovány dlouho před tím, než miliardář o osudu těchto akcií nechal „rozhodnout“ veřejnost.

Anketa, kterou Musk na Twitteru zveřejnil v sobotu, byla reakcí na kritiku, že neplatí spravedlivý podíl na daních. „V poslední době se hodně mluví o tom, že nerealizované zisky jsou prostředkem k vyhýbání se daním, takže navrhuji prodej deseti procent svých akcií Tesly. Podporujete to?“ tweetnul Musk. Dodal také, že se bude řídit podle výsledku, ať bude jakýkoliv. Pro prodej akcií nakonec hlasovalo 57,9 procenta uživatelů.

Musk, který působí na pozici generálního ředitele automobilky Tesla, totiž nedostává mzdu v hotovosti. Místo toho získává právě akciové opce, které se ale nedaní. Proto, když v sobotu anketu o prodeji akcií zveřejnil, také napsal: „Mám pouze akcie, tudíž jediný způsob, jak osobně zaplatit daně, je tyto akcie prodat,“ uvedl Musk na Twitteru.

Vypadalo to, že se Musk řídí tím, co si jeho 62,5 milionu sledujících na Twitteru odhlasovalo, a opravdu se části svého podílu, který v automobilce drží, zbavil. Od pondělí prodal necelá tři procenta ze svého podílu. To mu vyneslo již zmíněných téměř pět miliard dolarů. Vyplývá to z prohlášení firmy pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Z celkové částky půjde 1,1 miliardy dolarů, což je přibližně 24 miliard korun, na úhradu daní z akciových opcí.

Ze zprávy o regulaci cenných papírů ale také vyplývá, že tento prodej byl naplánovaný už od září, kdy se Musk přihlásil k plánu takzvaného obchodování naslepo. Uspořádání, které je známé jako pravidlo 10b5-1 a je často používáno manažery, aby se vyhnuli podezření z insider tradingu, a využívá se k rozložení prodeje akcií na delší časové období.

Musk je svými tweety proslulý a často jejich prostřednictvím vzbuzuje rozruch, či dokonce hýbe trhy, jak tomu bylo u kryptoměn. Na konci října také reagoval na prohlášení ředitele Světového potravinového programu, že by pouhá dvě procenta jeho majetku stačila na zastavení hladomoru. Na Twitteru uvedl, že pokud mu někdo vysvětlí, jak toho chce dosáhnout, prodá akcie Tesly za šest miliard dolarů. I když v případě ankety o prodeji akcií blafoval, nic se nemění na tom, že Musk zaplatí více než miliardu dolarů na daních, kvůli kterým je spolu s ostatními nejbohatšími lidmi světa dlouhodobě kritizován.

Po zmiňovaných prodejích Musk vlastní zhruba 166 milionů akcií Tesly. Podle údajů z června byl největším akcionářem automobilky s podílem zhruba 17 procent. Deset procent z jeho podílu, který Musk slíbil prodat, má hodnotu asi 18 miliard dolarů. Podle webu časopisu Forbes činí majetek nejbohatšího muže světa zhruba 282 miliard dolarů, tedy v přepočtu asi 6,15 bilionu korun. Většinu jeho jmění tvoří právě akcie Tesly.

Akcie v reakci na Muskův tweet v pondělí a v úterý klesaly. Ve středu už zamířily nahoru a připsaly 4,3 procenta, když uzavřely na hodnotě 1067,95 dolaru. Ve čtvrtek po otevření amerického trhu posilovaly o další dvě procenta, a to i navzdory prohlášení, že Musk své akcie opravdu prodává. Zakladatel Tesly nebo společnosti SpaceX od zveřejnění sobotní zprávy mlčí. Přestože jsou akcie Tesly pod maximy ze začátku listopadu (1235 dolarů), oproti začátku roku jsou stále v plusu o 50 procent.