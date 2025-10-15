Nejhodnotnější značkou v letošním žebříčku Best Global Brands konzultační společnosti Interbrand zůstává Apple. Její hodnota se ale proti loňsku snížila o 3,7 procenta na 470,9 miliardy dolarů (9,8 bilionu korun). Na druhém místě zůstal Microsoft, hodnota jehož značky proti loňsku vzrostla o 10,2 procenta na 388,5 miliardy dolarů. Třetí je Amazon. První tři místa zůstávají beze změny a patří americkým firmám. Citelně ale klesla hodnota Tesly, zatímco nově se v žebříčku objevila značka čínských elektromobilů BYD.
Celková hodnota letošního žebříčku nejlepších globálních značek dosahuje 3,6 bilionu dolarů (více než 75 bilionů korun), což je proti loňskému žebříčku nárůst o 4,4 procenta, respektive o 150 miliard dolarů. Několik značek zaznamenalo rekordní nárůst hodnoty.
„Digitálně podpořené služby a vzestup umělé inteligence (AI) vytvářejí vítěze rychleji než kdykoli dříve. Zásadní změny jsou určující silou, která globální značky formuje. Vítězí ty, které inovují napříč odvětvími, budují kulturní relevanci a investují do dlouhodobé strategie. Ty, které spoléhají pouze na minulý úspěch, čelí na cestě k dalšímu růstu problémům,“ uvedl globální šéf společnosti Interbrand Gonzalo Brujó.
Mezi značky, které jedou na vlně inovací, patří Nvidia, Netflix, YouTube, Uber, Nintendo a Instagram. Nově se pak v žebříčku objevuje BlackRock, Booking.com, Qualcomm, GE Aerospace, Uniqlo, Schneider Electric, Monster, Nasdaq, BYD a Shopify. Tolik nováčků v žádném ročníku zatím nebylo.
Z automobilových značek dál roste japonská Toyota, ale německé Mercedes-Benz a BMW jsou ceněny méně než před rokem. Výrazný pokles hodnoty, o více než 35 procent, utrpěla americká značka Tesla miliardáře Elona Muska, což Interbrand zdůvodňuje silnou konkurencí. Svědčí o tom právě čínská značka BYD, která v žebříčku dosud nefigurovala, ale teď je na 90. místě. Tesla je na 25. příčce. Jihokorejské Hyundai je na 30. místě s oceněním 24,6 miliardy dolarů. Vyšší ocenění v tomto přehledu ještě neměla.
Žebříček Best Global Brands byl poprvé představen v roce 2000. Interbrand při oceňování značek zohledňuje tři faktory: zaprvé finanční výkonnost značkových produktů nebo služeb, zadruhé úlohu značky v nákupním procesu, a zatřetí konkurenční sílu. To znamená schopnost vytvářet loajalitu a dlouhodobě udržovat poptávku, a tím i prodejní marži.
Interbrand při oceňování vychází z předpokladu, že značky, které usilují o skutečné vůdčí postavení, si nejenže musí získat oblibu u zákazníků, ale dělat i to, co je považováno za správné pro lidi i planetu. Interbrand proto do své metodiky oceňování integroval i dopad environmentálních, sociálních a správních (ESG) aktivit značky.
Deset nejcennějších značek světa v žebříčku Best Global Brands 2025
Hodnota značky (v miliardách USD)
1. Apple 470,9
2. Microsoft 388,5
3. Amazon 319,9
4. Google 317,1
5. Samsung 90,5
6. Toyota 74,2
7. Coca-Cola 60,1
8. Instagram 57,3
9. McDonald’s 53,0
10. Mercedes-Benz 50,1
Zdroj: Interbrand
