Zakladatel investiční skupiny Vigo Investments a výkonný ředitel Direct pojišťovny Pavel Řehák se nejvíce proslavil během začátku covidové pandemie, kdy loni v březnu svými excelovskými predikcemi rozhýbal vládu Andreje Babiše k akci. Premiér o něm mluvil jako o tom, kdo přišel.

Koronavirus ale ovlivnil i jeho vlastní byznysová rozhodnutí, což vedlo k odkoupení polovičního podílu v Direct pojišťovně od miliardáře Martina Kúšika. To však není jediný zásadní krok. V letošním roce se Řehák rozhodl, že skupina Vigo vykročí mimo pojištění, a zahájil investice do autocenter.

Situaci ohledně šíření koronaviru ale nadále sleduje. „Strategie, kterou zvolilo ministerstvo, nejenže nebrzdí epidemii a nechrání zdraví lidí, ale vede také k obrovské polarizaci společnosti, ekonomickým dopadům a narůstající zátěži zdravotnictví. Naprosto zbytečně,“ kritizuje resort Řehák. Při současném tempu šíření se do Vánoc podle něj nakazí 500 tisíc až 600 tisíc lidí a zemřít může dalších 7500 až 10 tisíc z nich.

HN: V letošním roce odešla z Direct pojišťovny investiční skupina Odyssey 44 Martina Kúšika. Jde o velkou změnu v pojišťovně?

Letos zažíváme přerodový rok, protože na konci roku 2020 jsme za sebou měli pět let růstu Directu a dva a půl roku práce s Martinem Kúšikem. Za pět let jsme vyrostli v předepsaném pojistném ze 490 milionů na 2,5 miliardy korun. Zároveň jsme zažili covid, který nám ukázal, jak je pojišťovna odolná vůči krizím a nenadálým událostem, a to nejen z pohledu ekonomického, ale i z pohledu dynamiky firmy.

HN: Co bylo důvodem Kúšikova odchodu?

Covid byl jeden ze vstupů, který tomu dal impulz. Ukázal, že jeden den jste a máte silné partnerství a za čtrnáct dní může jeden z partnerů nebýt, ať už kvůli covidu, ale i něčemu jinému, protože covid není jediné riziko. A najednou si uvědomíte, že partnerství, jak stojí na osobním vztahu, může být pro firmu rizikem, protože se pak mohou bavit jiní lidé než ti dva, na nichž to stojí.



Pavel Řehák (46) Absolvent mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, titul MBA získal na Northwestern University. Sedm let pracoval pro poradenský kolos McKinsey & Company mimo jiné jako poradce pro Českou pojišťovnu. Do ní v roce 2006 nastoupil a po čtyřech letech se stal generálním ředitelem. Z pojišťovny odešel po sedmi letech, kdy založil investiční skupinu Vigo Investments, kterou ovládá šest partnerů. Skupina v roce 2014 koupila tuzemskou pobočku slovinské pojišťovny Triglav a značku Direct pojišťovna. Na těchto základech vybudoval pojišťovnu Direct, která má nyní přes 400 tisíc klientů.

HN: Ovlivnila to i tragická nehoda Petra Kellnera, majitele skupiny PPF?

Ne, my jsme si s Martinem povídali mnohem dřív a byl to evoluční proces. Ale faktem je, že tato smutná událost mi vlastně jen potvrdila, jak relevantní naše diskuse je.

