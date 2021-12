Prosadit se ve Zlínském kraji, tedy v Baťově domovině, s výrobou bot, není jednoduché. Je tu silná konkurence a tlak na obuvníky je obrovský. Eva Klabalová si ovšem místo na obuvnickém trhu přesto vydobyla. Nejen ve svém kraji, ale napříč celou republikou. Tenisky, jež vyrábí pod vlastní značkou Kave, ji dokonce letos vynesly prvenství v 16. ročníku soutěže Moneta Živnostník roku.

Sportovní obuv designérky Evy Klabalové se od konkurence výrazně liší barevným provedením. Tenisky mají unikátní podrážky s mramorovým vzorem, jejichž barevná kombinace se nikdy zcela neopakuje. Svůj vzor dostává každá bota díky lisování různobarevných kousků zbytkové gumy. „Proto se může stát, že jedna bota je více dočervena, druhá domodra. I když si zákazník objedná totožné páry, budou se lišit,“ říká obuvnice. Při tvorbě tenisek využívá také zbytkový textil z velkovýroby, jehož množství určuje, kolik párů jednoho modelu se vyprodukuje.

Recyklační experiment

S materiály Eva Klabalová ráda experimentuje. Pro výrobu podešve z kolekce Coffeespot například využívá kávovou sedlinu, kterou odebírá z místní kavárny a pražírny. Sedlinu suší, míchá s kaučukem a pak jí plní podrážky, což podešev ve výsledku odlehčuje. „Kávu miluju a štvalo mě, že se kávový lógr vyhazuje,“ říká obuvnice, která s nadsázkou dodává, že každá bota má v sobě šálek espressa. V současné chvíli Klabalová testuje také materiál na bázi dřevěných pilin.

Při výrobě klade designérka důraz na udržitelnost a jednou z cest k ní je podle obuvnice recyklace. Proto vymyslela způsob, jak tenisky ze své dílny na konci životnosti znovu použít. „Zákazníci, kteří už mají Kave tenisky obnošené, je můžou poslat zpět. Každý den nám jich pár přijde. My je vypereme, rozdrtíme a materiál použijeme na výrobu tenisek nových,“ popisuje svůj recyklační systém Klabalová. Za vrácení starých bot zákazníkům poskytuje 15procentní slevu na nový pár.

V budoucnu by výrobkyně obuvi chtěla rozšířit svůj existující program o možnost zpracovávání bot i jiných značek. Zatím to podle ní nejde, protože nemá stoprocentní jistotu, z čeho konkurence svou obuv vyrábí, a tak nemůže zaručit bezpečnost materiálu.

Ševcovina v krvi

K řemeslu se podnikatelka dostala díky dlouhé rodinné historii, ale i vlastnímu zájmu. „Vždy jsem k tomu měla blízko. Můj pradědeček byl obuvník a prarodiče celý život pracovali v baťovských továrnách. Studovat jsem to začala, když mi bylo 15,“ říká absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a později i Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Směr jí ale udala zkušenost ze zahraničí. Eva Klabalová získala stipendium v hodnotě 12 tisíc eur na studium nizozemského magisterského programu zaměřeného na inovace v obouvání. Jeho součástí byla i tříměsíční praxe v čínské továrně. „Tam jsem pochopila, že Made in China nemusí znamenat špatnou kvalitu,“ říká. Vzápětí však dodává, že to nestačilo.

Prozření nastalo po letech praxe pro slavné značky v centrální Číně. „Stála jsem na balkoně, pět metrů od něj se nacházela továrna na australské boty Uggs. Přes ten smog a znečištění jsem ji ale neviděla. Špatně se mi dýchalo a uvědomila jsem si, že už toho nechci být součástí,“ vzpomíná Eva Klabalová. Hlavním důvodem znečištění přitom nebyl špatný postup při výrobě, ale masovost průmyslu.

Sama boty vyrábí v malé zlínské továrně na strojích z roku 1955. To kromě šetření peněz podle ní také naplňuje požadavky na udržitelnost hned ze dvou důvodů. Za prvé lokální výroba zredukuje množství emisí díky tomu, že tenisky neputují přes půl světa z Asie. A za druhé je výroba ve Zlíně podle Klabalové lepší právě díky obuvnické historii regionu.

„Když už tady máme fungující stroje, proč bychom měli vyrábět nové? Jsou sice úspornější, ale hlavní zátěží pro životní prostředí je stejně výroba kovových nástrojů, jako jsou vysekávací nože nebo kopyta (ocelové formy ve tvaru nohy – pozn. red.),“ vysvětluje obuvnice. Velké firmy podle ní vyrábí nová kopyta i několikrát do roka pro každou novou kolekci. Ty starší se ale můžou využívat i dvě desítky let, pokud je výrobce opatrný. Poté se nože musí brousit, nebo opravovat.

Design pro každého

Své tenisky Kave prodává v limitovaných edicích do dvou stovek párů jednoho modelu, a to za 2250 korun. „Cena by ale mohla být s ohledem na specifika zpracování starého materiálu mnohem vyšší. Mně ale jde o to, aby si unikátní věci mohl pořídit víceméně každý a aby to nebylo pouze pro vyvolené,“ přibližuje Klabalová. Pro tento cíl je obuvnice připravená obětovat část marže. Za minulý rok prodala podnikatelka tři tisíce párů, díky kterým měla v tržbách devět milionů.

Eva Klabalová však spolupracuje i s renomovanými designéry a umělci, se kterými vytváří jedinečné, dražší kolekce. „Baví mě, že každý z nich do toho dá vlastní energii a náboj, a každá spolupráce je proto jedinečná,“ popisuje podnikatelka. Nejnovější kolekci vydala s tatérem Ondrashem, na sezení s nímž lidé čekají i několik let.

Spolupracuje také s Eliškou Podzimkovou, která točí seriál Plešouni pro onkologicky nemocné děti. Deset procent z každého ze sta párů tenisek za 3850 korun tak zamíří na pokrytí nákladů za natáčení. Seriál vzniká v koprodukci Česka, Francie, USA, Velké Británie a Belgie. Hotovo by mělo být v roce 2022.

Eva Klabalová (32) Narodila se v Holešově na Kroměřížsku. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, poté magisterský program designu obuvi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Díky stipendiu také vystudovala magisterský program zaměřený na inovace v obuvnictví na univerzitě SLEM v holandském městě Waalwijk.

V této chvíli studuje doktorský program produktový design na univerzitě ve Zlíně, kde také vyučuje ateliérovou stáž. Během studií absolvovala pracovní stáže v Polsku, Turecku či Izraeli, který ji ovlivnil nejvíce. „Je to země, kde je všechno možné a cokoliv si místní vysní, okamžitě se do toho pustí, u nás to tak není. Jejich ctižádost, odvaha a troufalost byly pro mě velkou inspirací a vzorem,“ popisuje Klabalová. V českém vzdělávacím systému jí chybí propojení studia s praxí, mezi kterými vidí v současné chvíli propast. To se snaží změnit i díky vlastnímu působení na univerzitě. Učí studenty tvořit střihy, aby si mohli ušít všechno od kabelky po obal na počítač. V nadcházejícím letním semestru povede workshop zaměřený na výrobu tenisek.

Podnikat začala v roce 2015, v tomtéž roce vznikla značka Kave footwear. Svou práci pro firmu zároveň považuje za koníček. V začátcích podnikání pracovala i na cizích projektech, z čehož financovala vlastní značku. Kromě Česka pracovala také v Číně, Itálii, Austrálii, Lotyšsku, Izraeli nebo Holandsku. Po čtyřech letech se začala věnovat převážně vlastnímu byznysu. Ve volném čase ráda běhá. „Je to pro mě způsob, jak si pročistit hlavu. Miluji, když si můžu pustit hudbu do uší a být pouze sama se sebou,“ říká.

Boty s jedinečnou gumovou podrážkou si objednala i mezinárodní firma kreativců Eyelevel. Její zaměstnanci ze Spojených států, Ruska i Česka si objednali na 200 párů bot v korporátních barvách. A Eva Klabalová chce po novém roce jednat o další spolupráci s módními českými značkami oblečení, jejichž název zatím nechce prozrazovat.

Barevné boty podle Klabalové lákají především ženy ve věku 20 až 40 let, najdou se však i mnohem starší milovníci pestré obuvi. „Nedávno si u mě objednala boty paní, které je 69 let a která nemá internet, tak jsme se výjimečně domluvily na dobírce. Ráda jsem vyšla vstříc, protože je skvělé, když se takto někdo ozve,“ popisuje živnostnice.

Kave footwear, nebo Cave footwear pro zahraniční trhy, už rok podle podnikatelky plánuje expandovat na americký trh. „Kontaktovala mě Češka, která tam dlouhodobě žije a do mých bot se zamilovala. Bude to tam celé řídit. Teď spouštíme pilotní projekt a budu velmi ráda, pokud se značka zabydlí na americkém trhu a stane se tam stálicí“ říká zakladatelka.

Na vysoce konkurenční trhu za oceánem chce uspět i díky plánované spolupráci s místními americkými umělci, kteří by měli značku Cave footwear zviditelnit. Boty zatím plánuje prodávat on-line přes prostřednici, která je bude v Americe distribuovat, nicméně v budoucnu by si přála otevřít za oceánem i kamenný obchod. Negativní dopad dopravy přes oceán chce Eva Klabalová limitovat tím, že do Spojených států bude posílat větší množství tenisek naráz místo jednotlivých objednávek.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Firmy a živnostníci.