Zabiják s nebezpečnou levačkou, říká se o něm. Komplexní fotbalista a skromná hvězda. Na hřišti Goran Pandev vystartuje a sprintuje před branku soupeře. Střílí, burcuje spoluhráče, napadá rozehrávku. Umí kličkovat i přihrát do šance. A pozor na jeho parádní disciplínu! Zády k brance převezme míč, nechá ho poskočit a z rychlé otočky ho napálí do sítě. Když odchází ze hřiště, sotva vleče nohy. Do zápasu dá pokaždé všechno.

Nejlepší fotbalista Severní Makedonie je důkazem toho, že i hráč z malé země může udělat velkou kariéru. Prakticky celou ji spojil s Itálií, kde působí už dvě dekády. S Interem vyhrál Ligu mistrů, titul i pohár. Obě hlavní soutěže opanoval i v Turecku, kam si odskočil na jednu sezonu. Podceňovanou reprezentaci své země letos dotáhl na mistrovství Evropy. A navrch jako první Makedonec pokořil hranici 100 nastřílených gólů v některé ze čtyř elitních evropských lig.

