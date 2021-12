Povolební uspořádání nové sněmovny přineslo také úplně jiné složení mediálního výboru. V tomto sněmovním orgánu, který vybírá třeba budoucí členy Rady České televize, má teď většinu pětikoalice. Politici vládních stran se netají záměrem předělat mediální zákony, protože jsou zastaralé. První setkání k tomu zákonodárci stihli už minulý týden, svolala ho senátní mediální komise. Svým kolegům ze sněmovny ukázali senátoři hlavní cíle, jichž by chtěli při změně mediální legislativy dosáhnout. Například by se měl snížit počet televizních a rozhlasových radních. Rozhodnutí mediálních rad by také mohl přezkoumávat Nejvyšší správní soud.

Proč ne, zákony o České televizi, Českém rozhlase nebo České tiskové kanceláři jsou na předělání zralé už delší dobu. Akorát je kolem toho vždycky obsáhlá diskuse v parlamentu. Mediální zákony se projednávají třeba rok. A větší strukturální zásah znamená, že musíte vyřešit, co uděláte s radami fungujícími podle současných pravidel. Nemůžete mít kus rady podle starých zákonů a kus podle nových. Není to zkrátka tak jednoduché, jen tak se dohodnout, že příště už to bude jinak.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.