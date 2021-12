Novým titulárním partnerem soutěže Firma roku je společnost IBM. Má obrovské zkušenosti v oblasti informačních technologií, které může uplatnit při pomoci nejen velkým firmám. Bližší důvody nového propojení nastínila generální ředitelka IBM Česká republika Zuzana Kocmaníková.

Proč jste se stali letos partnerem soutěže Firma roku?

Společnost IBM je známá jako lídr v oblasti informačních technologií, ať už se jedná o cloud, software, hardware nebo nejnovější řešení v oblasti umělé inteligence postavené na platformě IBM Watson či o kvantové počítače. Vzhledem k tomu, že portfolio našich produktů a služeb je dostatečně široké, umíme poskytnout firmám všech velikostí účinné IT řešení, které dá jejich podnikání úplně jiný rozměr a umožní jim vyřešit problémy, s nimiž zápasí. Jsme předním dodavatelem řešení v oblasti informačních technologií pro banky, pojišťovny, automobilky, telekomunikační společnosti, ale i pro malé a střední firmy napříč jednotlivými odvětvími. I to je důvodem, proč jsme se stali partnerem podnikatelských soutěží. Firmy jsou našimi zákazníky a my s nimi chceme být v užším kontaktu i tímto prostřednictvím.

Jakou oporou konkrétně může být IBM pro malé a střední podnikání?

Pandemie covidu‑19 nám ukázala, jakou zásadní roli sehrává v našem životě digitalizace. V IBM máme bohaté zkušenosti s přípravou a přechodem firem různých velikostí do digitálního prostředí tak, aby jim to přineslo ještě lepší konkurenceschopnost a další růst podnikání i s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Firmám a podnikatelům v Česku nabízíme komplexní technologická řešení, která se zaměřují na tři základní oblasti: První je ukládání a správa dat v hybridním cloudu, druhou analýza, automatizace a vyhodnocování firemních dat s výhledem na budoucí zapojení umělé inteligence do rozhodovacího procesu a třetí důležitou oblastí je zabezpečení a ochrana dat.

V podnikatelských soutěžích uspěly v posledních letech firmy podnikající ve světovém měřítku. Jak obtížné je globální podnikání?

Pouze dostatečně inovativní firmy, které se nebojí vstoupit do digitálního světa s razancí lídra, se mohou dnes prosadit na světovém trhu. Digitalizace v tom sehrává pozitivní úlohu. I z malého města můžete vybudovat společnost, která ve světě prorazí. Je jen na vás, zda dokážete být nejlepší a porazíte konkurenci díky své inovativnosti a kreativitě. Samozřejmě se občas stane, že vám někdo bude házet klacky pod nohy. Ale když budete vpředu díky digitalizaci, zvítězíte. V dnešním digitálním světě je pro firmy expanze na zahraniční trhy většinou nejen jednodušší, ale i rychlejší. To i díky technologickému vývoji a inovacím, které máme v IBM jako součást naší DNA.