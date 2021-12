Takže Lipavský, jak se jmenuje hlavní město Izraele, které nezačíná na T?! Nevíme, jestli zrovna tahle otázka v Lánech při setkání prezidenta s pirátským kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským padla. Víme ale, že přehlídka budoucích členů vlády před prosklenou kukaní osazenou Milošem Zemanem v úterý dostoupila svého vrcholu. Jak pokud jde o míru ponižování kandidátů, tak pokud jde o vliv na další postup vzniku vlády.

Právě Jan Lipavský je s největší pravděpodobností onou postavou, o které Miloš Zeman už v předstihu prohlásil, že ji do vlády nejmenuje a že „přes to nejede vlak“. Nasvědčuje tomu i vystoupení Lipavského po schůzce, kdy řekl, že jednání bylo „věcné a korektní“, což je formulace, která se v diplomacii používá v situacích těsně před vypuknutím válečného konfliktu nebo jako popis setkání, při kterém se politici málem pokousali. Jak by taky ne, když Miloš Zeman tlačí vedle přesunu naší ambasády do Jeruzaléma i na větší vstřícnost k autoritářským režimům, míněno Rusku a Číně, což je v příkrém rozporu nejen s programem Pirátů, ale i programovým prohlášením celé Fialovy vlády.

