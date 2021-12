Na 450 tisíc seniorů starších 60 let v Česku stále nedostalo ani první dávku vakcíny, která by je ochránila před těžkým průběhem nemoci covid-19. Portugalsko, které má zhruba stejný počet obyvatel jako Česko, je na tom o poznání lépe. V posledních týdnech se soustřeďuje spíše na to, aby rozdalo co nejvíce třetích, tedy posilujících dávek vakcíny. Dostalo je už zhruba 95 procent Portugalců starších 65 let.

Portugalsko společně se Španělskem patří v očkování mezi evropské premianty. V Portugalsku má dokončenou vakcinaci téměř 89 procent lidí, ve Španělsku to je přes 80,5 procenta. Ani v jedné z těchto zemí přitom vlády neuvažují o povinném očkování. Není to potřeba. Pro srovnání: v Česku je naočkovaných zhruba 60 procent obyvatel.

