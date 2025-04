K chaotickým a mnohdy šokujícím prohlášením administrativy Donalda Trumpa se přidal i americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy. V souvislosti s epidemií spalniček, která si ve spojených státech vyžádala už několik dětských životů, prohlásil, že ten, kdo bude silný, otužilý a bude zdravě jíst, žádné očkování nepotřebuje. Podle infektologa Petra Smejkala z pražského IKEM jde o další iracionální mýtus, který přinese smrt. Smejkal v rozhovoru pro týdeník Ekonom popisuje, jak záliba v „alternativních pravdách“ ovlivňuje vědu a výzkum. „Přeženu to, ale je to, jako kdyby někteří chtěli znovu prostudovat, zdali je Země kulatá,“ říká. Dále jsme hovořili o ponaučení z covidu či hrozbě dalších pandemií.

Jaká je budoucnost očkování? Nerozpoutal americký ministr zdravotnictví Robert Kennedy novou antivaxerskou vlnu?

Očkování, stejně tak jako vývoj léků jsou ohromným úspěchem vědy a vědeckého bádání. Bez očkovacích látek by bylo mnohonásobně víc obětí různých nemocí. Je to ta nejlepší prevence, jakou máme. Pokud to politici a mocní tohoto světa budou zpochybňovat a ideologii nadřazovat vědě, tak se může začít stmívat. To, co nyní vidíme ohledně očkování u americké epidemie spalniček, je částečně důsledek toho, že v nové administrativě jsou lidé, kteří fandí „alternativním pravdám“, jak sami říkají. Přeženu to, ale je to, jako kdyby někteří chtěli znovu prostudovat, zdali je Země kulatá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co je za odporem k očkování v USA a co za ním stojí v Česku.

Jak se může narůstající nedůvěra k vědě promítnout do vývoje nových vakcín.

Proč se Češi včetně politiků a zdravotníků neradi vracejí ke covidové epidemii.